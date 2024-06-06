وزارة الشباب تنفذ المستوى الثاني من برنامج المعد النفسي الرياضي بشمال سيناء

استقبل إيهاب حسن عبد الوهاب مدير عام مديرية الشباب والرياضة بسيناء، اليوم الخميس، أحمد صلاح يونس، ومحمد مجدي رمضان من الإدارة المركزية بالطب الرياضي “الإدراة العامة لعلم النفس الرياضي” بوزارة الشباب والرياضة بحضور وليد أبو خليل رياض مدير إدارة الرياضة بالمديرية، وذلك استمرارا للإنجازات التى تحققها الرياضة المصرية، وافق الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على إدراج وتطبيق برنامج الإعداد النفسى والرعاية ضمن الهيكل الإدارى للمشروع القومى لرعاية الموهبة والبطل الأوليمبى، وذلك بهدف رفع كفاءة اللاعبين الواعدين ولذلك.

وخلال الاجتماع وجه عبدالوهاب كل الشكر والتقدير للإدارات المركزية بالوزارة على تنفيذ البرنامج، تنفيذًا لتطبيقات الاستراتيجية للرياضة، موكدا أهمية العامل النفسي في كل الألعاب الفردية والجماعية والتأثير الكبير الذي يلعبه في إنهاء المباريات والجولات بمختلف الألعاب، مهتمين بمن يتخرج ويتخصص من هذا البرنامج في المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي.

ويتضمن البرنامج العديد من الموضوعات الهامة الخاصة بالرياضيين ومنها (تطوير المهارات العقلية، اليقظة العقلية، تطبيقات تطوير الأداء، تطوير البروفيل النفسي، تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الرياضة، تطوير مهارات التواصل، تعديل إطار التفكير لدي اللاعب، تطبيقات مهارات الاحساس بالزمن).

ويأتي تنفيذ برنامج المعد النفسي الرياضي في ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالاهتمام بالجانب النفسي للرياضيين والعمل على تخصيص دورات تدريبية خاصة بالجانب النفسي.