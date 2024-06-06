"بيطرى الشرقية" يُنهى الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على مدير مديرية الطب البيطري، إنهاء الاستعدادات اللازمة لاستقبال عيد الاضحى المبارك، وذلك بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض وشوادر بيع اللحوم و محلات الجزارة وثلاجات الحفظ بالتنسيق مع الجهات المعنية للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكل الإشتراطات الصحية والبيئية والإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية، مُشدداً على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين وفتح المجازر بالمجان لاستقبال المواطنين لذبح أضاحيهم والتصدى لمحاولات الذبح بالشوارع.

ومن جانبه أشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري إلى قيام المديرية بتشكيل لجنة مركزية بالمديرية لمتابعة الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك ولجان فرعية بالإدارات الخارجية التابعة للمديرية بالمراكز المختلفة داخل المحافظة لاستقبال الشكاوى أيام عيد الأضحى والعمل على حلها.

وأوضح مدير المديرية، أنه تم التنسيق مع اللجنة المركزية بالمديرية ومديرية الزراعة وفرع شئون البيئة الإقليمي لمحافظتى الشرقية والإسماعيلية، وذلك للحفاظ على الصحة العامة و نظافة البيئة منعا للذبح العشوائى فى مدن و مراكز المحافظة، وأنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى وإرجاء الراحات والإجازات لأطباء المجازر وأطباء الصحة العامة والتفتيش و أطباء الجلود والمخلفات على مستوى المحافظة.

وأضاف أنه تم عمل صيانة لجميع الأختام وتوفير المادة الملونة المستخدمة لأختام اللحوم بجميع المجازر، وتم التنبيه على مديرى الإدارات بكل مركز بعمل نوبتجيات خلال أيام عيد الأضحى لإستقبال الأضاحى و حصر أعدادها ولتلقى البلاغات و شكاوي المواطنين.

وأشار مدير مديرية المديرية، إلى قيام المديرية بتنشيط المرور على (المحلات - الشوادر - الهيبرات - السوبر ماركت) لمتابعة صلاحية المنتجات الحيوانية المعروضة ذات الأصل الحيواني، وكذلك التنسيق مع ( مديرية التموين، مباحث التموين، مديرية الصحة بالشرقية، جهاز حماية المستهلك) لتكثيف حملات المرور على محلات بيع اللحوم الطازجة لضبط اللحوم المذبوحة خارج السلخانات والمرور على مصانع اللحوم و ثلاجات حفظ اللحوم والأسماك والدواجن المجمدة بالمحافظة.