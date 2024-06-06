محافظ الغربية يتابع الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء مجلس مدينة المحلة الجديد

استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم، الوزير الأسبق الدكتور حسام المغازي استشاري الشركة المنفذة لمشروع إنشاء مجلس مدينة المحلة الجديد، لمناقشة الموقف التنفيذي للمشروع للوقوف على مستجدات الأعمال، وذلك من أجل تذليل جميع العقبات وإنهاء المشروع في موعده المحدد وطبقا لأعلى المعايير.

وخلال اللقاء، ناقشا رحمي والمغازي، مستجدات الأعمال في إنشاء مجلس مدينة المحلة الجديد والذي يتكون من دور أرضي، و6 أدوار على مساحة 2842 مترا مربعا داخل جزء من أرض المرفق القديم بالمحلة الكبرى بشارع الزيوت والصابون بنطاق حي أول المحلة، والمصمم على أحدث الطرق ليلبي احتياجات المواطنين بالمحلة، ويضم مكتب لمحافظ الغربية، وقاعة اجتماعات كبرى، ومركز خدمة مواطنين متطور، ومجلس شعبي محلي، وإدارات خدمية تعمل بشكل مميكن؛ لتقديم الخدمات والمعاملات للمواطنين بشكل ميسر.

وأشاد محافظ الغربية بمعدلات التنفيذ بالمشروع، مؤكدا تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تسريع وتيرة العمل وإنهاء الأعمال في المشروع وحل أي مشكلة قد تطرأ على أرض الواقع.

جاء ذلك بحضور محمد حنتوش رئيس مركز ومدينة المحلة، أحمد حسين رئيس حي أول المحلة ، المهندس اشرف هواش مدير مديرية الإسكان بالغربية، استشاري المحافظة لأعمال الكهرباء والاعمال المدنية ، مشرف المشروع.