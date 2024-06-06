التعليم: الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية تمت بصورة ميسرة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تقرير ختام الامتحانات التحريرية لطلاب الدبلومات الفنية اليوم الخميس الموافق 6 يونيو 2024.

وأشارت الوزارة إلى أنه أدى 766925 طالبا وطالبة الامتحانات في 2562 لجنة بجميع النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي)، وذلك في 1220 مادة امتحانية في الفترة من 25 مايو 2024 وحتى 6 يونيو 2024 وقد تمت الامتحانات وفق الخطة الموضوعة لها بصورة ميسرة للطلاب الممتحنين.

وأوضحت الوزارة، أن غرفة العمليات الرئيسية للامتحانات بديوان عام الوزارة بمقر العاصمة الإدارية الحديدة، قد تواصلت مع جميع غرف العمليات بالمديريات التعليمية وذلك للاطمئنان والوقوف على مدى انتظام سير وأداء الامتحانات، والتأكد من وصول مظاريف الأسئلة إلى جميع اللجان فى الموعد المحدد، وتذليل أى عقبات تواجه لجان سير الامتحان واتباع التعليمات الخاصة بإجراءات تأمين الامتحانات.

كما قام مسئولو الامتحانات بمتابعة 631 لجنة امتحانية للتأكد من حسن سير العملية الامتحانية، وتم التنبيه على غرف العمليات بالمديريات التعليمية بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تتعلق بمحاولات الغش الإلكتروني باستخدام الهواتف المحمولة أو الوسائل التكنولوجية الأخرى أو الغش التقليدي.

ومن المقرر أن تعقد الاختبارات العملية والمعملية بعد إنتهاء الاختبارات التحريرية حسب الجداول العملية المعلنة بالمدارس الفنية فى التواريخ المحددة لكل لجنة، وذلك حتى يوم الخميس الموافق 27 يونيو 2024.