أكاديمية البحث العلمي تعلن فتح باب التقدم لبرنامج زمالة "Hubert H. Humphrey"

اعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أنه تم فتح باب التقدم -اعتبارًا من اليوم- لبرنامج زمالة Hubert H. Humphrey AY2025-2026 التابع لهيئة فولبرايت، ويستهدف البرنامج المهنيين الشباب المتميزين والذين لديهم سجل حافل من القيادة والالتزام بالخدمة العامة ويرغبون في تطوير مهاراتهم الإدارية والقيادية.

وتعد زمالة همفري برنامجًا للتطوير المهني مدته 10 أشهر، والموعد النهائي للتقديم في الدورة الحالية هو 27 يونيو 2024، علماً بأن التقديم مفتوح في المجالات التالية: الاتصالات / الصحافة، القانون وحقوق الإنسان، وتحليل السياسات العامة والإدارة العامة، والسياسة وإدارة التكنولوجيا، والإدارة التربوية والتخطيط والسياسة، والسياسة وإدارة الصحة العامة، والتثقيف بشأن تعاطي المخدرات والعلاج والوقاية، والزراعة والتنمية الريفية، والنمو الاقتصادي، والتمويل والبنوك، والموارد الطبيعية والسياسة البيئية وتغير المناخ، والتخطيط الحضري والإقليمي.

ولمعرفة المزيد من المعلومات عن البرنامج والتقدم إلى دورة التقديم الحالية يرجى مشاهدة الجلسة الإعلامية الكاملة المسجلة لبرنامج زمالة Hubert H. Humphrey على قناة YOUTUBE ، والتقدم من خلال الرابط التالي: https://fulbright-egypt.org/program/hhh/

لمشاهدة جلسة معلومات البرنامج التفصيلية من خلال الرابط التالي: https://www.youtube.com/watch?v=_-0UyhGVV48

وللاطلاع علي إرشادات حول كيفية ملء الطلب عبر الإنترنت يمكنكم الدخول علي الرابط التالي: https://www.youtube.com/watch?v=CTSk7fi-iNs

ولمزيد من الاستفسارات يمكنكم إرسال الاستفسارات علي البريد الإلكتروني التالي: hhh@bfce.eun.eg