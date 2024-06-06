"الهلال الأحمر الفلسطينى": الوضع كارثي والمستشفيات تعيد استخدام الأدوات الطبية

كشفت نبال فرسخ مسئولة الإعلام بالهلال الأحمر الفلسطيني، عن أرقام صادمة في حياة سكان ونازحي قطاع غزة، باليوم الـ244 للعدوان الإسرائيلي على غزة.

وقالت: إن هناك أكثر من مليون طفل في قطاع غزة يعانون ظروفًا غير صحية بسبب الحرب الإسرائيلية، لافتة إلى أن ارتفاع درجات الحرارة في قطاع غزة يضاعف المأساة الإنسانية على الأطفال ويعرضهم للجفاف.

وأضافت نبال فرسخ: "33 حالة وفاة غالبيتهم من الأطفال جراء سوء التغذية والمجاعة في قطاع غزة، و14 مستشفى في قطاع غزة تعمل بشكل جزئي وغير قادرة على استيعاب المرضى والجرحى، وهناك بعض المستشفيات في غزة اضطرت لإعادة استخدام الأدوات الطبية".

وأكدت مسئولة الإعلام بالهلال الأحمر الفلسطيني، أن 19 من طواقمهم استشهدوا و26 مركبة إسعاف تابعة لهم خرجت عن الخدمة جراء القصف.