بايدن يطرح قيودًا على المهاجرين للسيطرة على الحدود

تحدث مراسل قناة القاهرة الإخبارية في نيويورك، ياسر نور الدين، عن القيود الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي جو بايدن فيما يتعلق باللجوء.

وقال إن الرئيس الأمريكي جو بايدن قد وقع مؤخرًا مرسومًا فيدراليًا يقضي بترحيل المهاجرين إذا لم يقدموا طلبًا للجوء، منوهًا بأن مسألة الهجرة تقف أمام الحكومات التي تتوالى على البيت الأبيض، لكن قضية الهجرة خلال الأشهر الماضية كانت حديث الشارع الأمريكي، واتخذها دونالد ترامب وحملته الانتخابية للنيل من بايدن.

وأوضح المراسل أنه في شهر ديسمبر الماضي فقط كان هناك أكثر من 300 ألف من المهاجرين غير الشرعيين الذين دخلوا إلى الولايات المتحدة الأمريكية من الحدود مع المكسيك وتكساس بواقع 10 آلاف في اليوم الواحد، ما أشعر المواطن الأمريكي بتغير كبير في الوظائف والحصول على العمل، حتى أن ساعة العمل انخفضت للغاية وأصبحت البطالة أكثر من بداية العام.

وتابع أن المرسوم الذي وقعه بايدن جاء بعد مداولات كثيرة مع المستشارين الذين أكدوا له أن مسألة الهجرة يتحدث عنها المرشح المحتمل للرئاسة دونالد ترامب والشارع الأمريكي، مشيرًا إلى أن ترامب تحدث بأنه بمجرد دخوله البيت الأبيض سوف يقوم بترحيل هؤلاء المهاجرين الذين أصبحوا عبئًا على الولايات المتحدة الأمريكية، بل إنهم يقومون بتسميم الدماء الأمريكية، كما ادعى ترامب في أحد أحاديثه إلى الناخبين.