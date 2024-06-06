كاهن كنيسة العذراء بمسطرد: مسار العائلة المقدسة يعطي لمصر مظهرًا خاصًا في السياحة الدينية

وجه القس جيروم مجدي كاهن كنيسة السيدة العذراء في مسطرد، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على المجهودات العظيمة في تشييد وتطوير مسار رحلة العائلة المقدسة بمصر وإعادتها مرة أخرى إلى مجدها بعد أن اختفت منذ عام 1925.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي ينظمها حزب الوفد تحت عنوان "مبارك شعبي مصر" احياءً لذكرى دخول العائلة المقدسة إلى مصر.

وقال كاهن كنيسة السيدة العذراء في مسطرد، إن الحجاج المسيحيين كانوا يزورون مسار رحلة العائلة المقدسة في الماضي ولكن منذ عام 1925 توقف هذا الامر بسبب الحروب ولكن نحن نشعر بالسعادة بعد قرار تطوير مسار الرحلة التي ستعطي مظهرًا خاصًا لمصر في السياحة الدينية.

وأضاف أن رحلة العائلة المقدسة استمرت ثلاث سنوات ونصف على أرض مصر وهناك آيات في الكتاب المقدس منها مبارك شعبي مصر، وهذه الآيات تعطي بركة لمصر العزيز، واتمنى من القائمين على هذا الامر أن يتم الانتهاء من التطوير حتى يحدث طفرة كبيرة في مجال السياحة الدينية في مصر .