الكهرباء توضح أسباب انقطاع التيار في أكتوبر والشيخ زايد

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه في تمام الساعة 8:42 دقيقة صباح اليوم خلال عمل الصيانة المبرمجة على الدائرة رقم 1 وادى النطرون / الشيخ زايد جهد 220 ك.ف، وأثناء إجراءات إعادة توصيل هذه الدائرة بعد انتهاء أعمال الصيانة فصلت الدائرة رقم 2 وادى النطرون / الشيخ زايد جهد 220 ك.ف. مما تسبب في انقطاع التغذية الكهربائية عن بعض مناطق في أكتوبر والشيخ زايد وعلى الفور تم استكمال توصيل الدائرة رقم 1 وإعادة الأحمال تدريجيا

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي اليوم، أنه تم المرور على الدائرة رقم 2 لمعرفة سبب الفصل حيث تبين أن سبب الفصل يرجع الى مرور عائق “شاحنة مرتفعة” أسفل الوجه السفلى من الدائرة مما أدى إلى قطع بالموصل في منتصف المسافة بين البرجين ١ ، ٢ وتم توصيل التيار الكهربائى وتراوح زمن انقطاع التغذية الكهربائية مابين 13 دقيقة إلى 48 دقيقة