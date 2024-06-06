ads
الخميس 06 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الكهرباء توضح أسباب انقطاع التيار في أكتوبر والشيخ زايد

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه في تمام الساعة 8:42 دقيقة صباح اليوم خلال عمل الصيانة المبرمجة على الدائرة رقم 1 وادى النطرون / الشيخ زايد جهد 220 ك.ف، وأثناء إجراءات إعادة توصيل هذه الدائرة بعد انتهاء أعمال الصيانة فصلت الدائرة رقم 2 وادى النطرون / الشيخ زايد جهد 220 ك.ف. مما تسبب في انقطاع التغذية الكهربائية عن بعض مناطق في أكتوبر والشيخ زايد وعلى الفور  تم استكمال توصيل الدائرة رقم 1 وإعادة الأحمال تدريجيا

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي اليوم، أنه تم المرور على الدائرة رقم 2 لمعرفة سبب الفصل حيث تبين أن سبب الفصل يرجع الى مرور عائق “شاحنة مرتفعة” أسفل الوجه السفلى من الدائرة مما أدى إلى قطع بالموصل في منتصف المسافة بين البرجين ١ ، ٢ وتم توصيل  التيار الكهربائى  وتراوح زمن انقطاع التغذية الكهربائية مابين 13 دقيقة إلى 48 دقيقة

أزمة انقطاع الكهرباء وزارة الكهرباء الشيخ زايد