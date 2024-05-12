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الأحد 12 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

مدير “التعليم الفني” بالقاهرة يتابع انضباط اللجان الامتحانية بمنشأة ناصر.. صور

امتحانات النقل للتعليم
امتحانات النقل للتعليم الفني
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تفقد الدكتور خالد عبده  مدير عام التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم الأحد سير  الامتحانات بمدرسة الشيخ زايد الثانوية الصناعية بنات -التابعة لإدارة منشأة ناصر التعليمية.

وقد أطمأن   على سير  امتحانات الفصل الدراسي الثاني في مادتي  اللغة العربية واللغة الإنجليزية، وتأكد من تحقيق الانضباط والانتظام داخل اللجان.

وشدد على الإلتزام بكافة القرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات، كذلك عدم اصطحاب الهاتف المحمول .

كما تابع  أعمال النظام والمراقبة 
واوصى بتوخى الحيطة والحذر لتحقيق تكافؤ الفرص بين الطلاب.

 

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