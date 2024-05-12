"الخماسين المقدسة" تاريخ و معان فى المسيحية.. 39 يوما احتفاليا تختتم بصلوات فى صحن الكنيسة

تحتفل الكنيسة الارثوذكسية بفترة الخماسين المقدسة، حيث تقام دورة القيامة داخل الهيكل طوال 39 يومًا. وتتميز هذه الفترة بالطقس الفرايحي وهي فترة فرح لا يُصام فيها، ويختتم الاحتفال بصلوات رفع بخور باكر.

وسميت رياح الخماسين بهذا الاسم لأنها تَنشط بعد خمسين يوماً من حلول فصل الربيع أي تَنشط في شهر نيسان، وهي تعرف بهذا الاسم أي باسم رياح الخماسين في منطقة بلاد الشام، ولها أسماء عديدة أُخرى متداولة في المنطقة العربية فتسمّى في دول الخليج العربي والعراق برياح الطوز، وتسمى في بلاد السودان برياح القبلي، وبالرغم من قلة وصول هذه الرياح الى الدول الأوروبية إلا أنهم يطلقون عليها اسم رياح الشرقي.

و يسمي كل أحد من أحاد الخماسين بأسماء مختلفة وهي :

1. أحد توما: يحتفل به في الأحد الأول من الخماسين المقدسة، ويذكر توما الرسول الذي كان يشك في قيامة المسيح ثم آمن بعدما رأى جروحه.

2. أحد الحياة الأبدية: يحتفل به في الأحد الثاني من الخماسين المقدسة، ويعبر عن الإيمان بالحياة الأبدية التي يمنحها المسيح للمؤمنين.

3. أحد السامرية: يحتفل به في الأحد الثالث من الخماسين المقدسة، ويتذكر اللقاء الشهير للسيد المسيح مع امرأة سامرية عند بئر يعقوب.

4. أحد نور العالم: يحتفل به في الأحد الرابع من الخماسين المقدسة، ويرمز إلى المسيح الذي هو نور العالم ومصدر الحق والإضاءة.

5. أحد الطريق والحق والحياة: يحتفل به في الأحد الخامس من الخماسين المقدسة، ويتعلق بمقولة المسيح "أنا هو الطريق والحق والحياة"، التي تعبّر عن وجهة نظره الأساسية.

6. أحد انتظار الروح القدس: يحتفل به في الأحد السادس من الخماسين المقدسة، ويعبر عن انتظار المسيحيين لنزول الروح القدس في عيد العنصرة.

7. عيد العنصرة: يحتفل به في الأحد السابع والأخير من الخماسين المقدسة، ويعتبر عيد نزول الروح القدس على التلاميذ في يوم العنصرة.

دورة احتفالية

في الفترة من عيد الصعود ولمدة 9 أيام بعده، يُحتفل بدورة احتفالية داخل الهيكل فقط، وليس في الكنيسة كما في الأيام الـ39، وفقًا لتوصية صدرت من المجمع المقدس في مجلة الكرازة في 27 أبريل 2001 ، و تتضمن الدورة أيقونتي القيامة والصعود في جميع قداسات الأيام والأحاد داخل الهيكل، أما في عيد العنصرة فيتم الاحتفال بصلوات رفع بخور باكر في الهيكل وصحن الكنيسة.

و يتم الاحتفال خلال فترة الخماسين المقدسة يوميًا بتذكار القيامة، ويتكرر الاحتفال بالقيامة يوميًا من عيد القيامة وحتى عيد حلول الروح القدس أو عيد الصعود ، ويُحتفل في اليوم الـ39 من الخمسين المقدسة بدورة القيامة في الكنيسة في القداسات، ويُختتم الاحتفال بالقيامة في دورة احتفالية بصلوات رفع بخور باكر في عيد الخماسين.

تُعتبر دورة القيامة من أبرز طقوس فترة الخماسين المقدسة. يتم تجهيز أيقونة القيامة المجيدة وتحملها الكهنة والشمامسة ويطوفون بها حول الهيكل. يتم رفع البخور أمام أيقونة القيامة، وتُقال صلوات خاصة.