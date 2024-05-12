ورشة تدريبية بكفر الشيخ حول طلبات التصالح في مخالفات البناء

تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ فعاليات ورشة عمل قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024 في بعض مخالفات البناء ، وذلك بحضور رؤساء المراكز والمدن وأعضاء اللجان الفنية والامانات الفنية ومديري المراكز التكنولوجية ومشرفي النظام بالمحافظة، بمركز استدامة للتدريب والتطوير بالمحافظة، والتي تحاضر فيها المهندسة مروة العراقي، رئيس لجنة التصالح بالمحافظة.

وقال محافظ كفر الشيخ، أن ورشة عمل قانون التصالح تهدف الي التعرف علي جوانب وكافة إجراءات قانون التصالح ولائحته التنفيذية بمشاركة رؤساء المراكز والمدن وأعضاء اللجان الفنية والامانات الفنية ومديري المراكز التكنولوجية ومشرفي النظام بالمحافظة، ضمن مخطط برامج استدامة لرفع كفاءة الجهاز الإداري بالمحافظة، لسد الاحتياجات التدريبية لتلك الفئة المستهدفة، موجها بسرعة انهاء إجراءات التصالح وتوعية المواطنين بالقانون ولائحتة التنفيذية والذي يهدف إلي تحقيق الصالح العام للدولة والمواطن معاً من خلال تقنين أوضاع المواطنين في بعض مخالفات البناء التي ينطبق عليها القانون.

من جانبه أضاف الدكتور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، أن البرنامج مستمر على مدار 5 أيام تدريبية من الأحد 12 حتى الخميس 16 مايو 2024 ويتضمن العديد من المحاور منها التعريف بالقانون والربط بين القانون واللائحة التنفيذية وعرض النماذج المدرجة بالقانون ودورة العمل في المراكز التكنولوجية.