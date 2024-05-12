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الأحد 12 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

هبوط جماعي لمؤشرات البورصة في ختام تعاملات الأحد

البورصة
البورصة
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تراجعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية في ختام تعاملات جلسة اليوم الاحد - أولي جلسات الاسبوع ، وانخفض رأس المال السوقي بنحو 55.9  مليار جنيه، مدفوعة لمبيعات المستثمرين المصريين ، ليسجل في الختام 1.703 تريليون جنيه.

وهبط المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30"  بنسبة 3.26%، ليغلق عند مستوى 25,155.92 نقطة، كما انخفض مؤشر" EWI- EGX70" بنسبة 4%، ليغلق عند مستوى 5,528.09 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX100" بنحو 4.01%، ليغلق عند مستوى 7,922.7 نقطة.

وتراجع مؤشر "EGX30 Capped"  بنسبة 3.73% ليغلق عند 30,647.4 نقطة وكذلك مؤشر EGX30-TR بنسبة 3.25%، ليغلق عند مستوى 10,828.81 نقطة، وهبط أيضا مؤشر EGX SP بنسبة3.95%، ليغلق عند مستوى 4,957.49 نقطة.

كما سيطر على تعاملات المستثمرين العرب والأجانب الاتجاه الشرائي، مسجلين صافي بلغ 139.1 مليون جنيه، 10 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو البيع مسجلين صافي بلغ 149.1 مليون جنيه.

وسجلت قيم التداولات اليوم لتسجل نحو 2.4 مليار جنيه، وذلك بعد التداول على 614.7 مليون سهم، من خلال 93.3 ألف صفقة منفذ.

البورصة ختام التعاملات