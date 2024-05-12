تأجيل محاكمة متهمي «خلية تزوير المرج»

قررت محكمة الجنايات المتعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل عمران محمد نبيل شفيق وسكرتارية محمد هلال، تأجيل محاكمة 19 متهما في القضية المعروفة إعلامياً بـ " خلية تزوير المرج " لجلسه ١١ يونيو.

وجهت النيابة للمتهمين تهم الإنضمام لجماعة إرهابية أُسست عاي خلاف الدستور والقانون حيث قاموا بتمويلها والتزوير في محررات رسمية لتحقيق أغراض إرهابية.

والمتهمون هم : أحمد أشرف علم الدين جودة- أسامة سعد محمد محمد عبد الواحد- عمار محمد رضا عبد المنعم سلامة- إيمان محمد جاد الحق محمد- محمد بدوي داود موسى أبو أقرع - عادل عواد محمد علي- أحمد محمود أحمد شوشة- هيثم محمد يوسف بيومي- عمر حسن عز الدين يوسف مالك- شيماء شعبان أحمد عبد الغني- محمد صلاح الدين عبد الحليم سلطان- معاذ نجاح منصور منصور الشرقاوي- محمود علي صدقي عدبد الرحمن- وشهرته "أبو ياسين"-أحمد محمد سيد حسين وشهرته "أحمد القرش"-وليد سيد معوض حسين- رضا فرج عطية حسانين- عمرو موسى عبد المجيد بدوي أشرف عبد التواب عثمان عبد الباقي- السيد محمد السيد أحمد – وشهرته "سيد الشرقاوي".