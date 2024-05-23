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الخميس 23 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ كفر الشيخ يتفقد السوق الدائم بغرب العاصمة

يوفر فرص عمل للشباب

السوق الدائم غرب
السوق الدائم غرب مدينة كفر الشيخ
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تفقد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، والدكتور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، السوق الدائم بغرب مدينة كفرالشيخ، ونقل وتسكين الباعة الجائلين بغرب المدينة بالسوق، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير الأسواق العشوائية بهدف توفير بيئة أفضل للتجار والمواطنين وتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية والخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير فرص للعمل.

وشدد محافظ كفرالشيخ، برفع المخلفات والقمامة وتدعيم وتجهيز الطرق ورفع التشوينات وإستمرار أعمال حملات إزالة الإشغالات بجميع شوارع مراكز ومدن المحافظة وتحقيق الإنضباط والسيولة المرورية، ومصادرة جميع الإشغالات المخالفة وتطبيق القانون وعمل محاضر للمخالفين من أصحاب المحلات وكذلك الباعة الجائلين بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية، وحظر التعدى على الطريق العام، والعمل على رفع مستوى الخدمات والمرافق والتواصل مع المواطنين ميدانيًا، وإزالة الأرصفة المخالفة والإلتزام بخطوط التنظيم المعتمد وتوسعة الشوارع وإعادتها لأصلها، مؤكدًا أنه لن يسمح بالمساس بحق المواطن فى السير والمرور فى شوارع مناسبة يتم فيها مراعاة ضوابط خطوط التنظيم لعرض تلك الشوارع تنفيذاً للقانون.

جاء ذلك بحضور اللواء دكتور سامح العزب مدير الإدارة العامة للمرور بكفرالشيخ، وأحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

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تطوير الأسواق العشوائية اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ محافظ كفرالشيخ يتفقد سوق غرب المدينة الخدمات المقدمة للمواطنين توفير فرص عمل للشباب بكفر الشيخ