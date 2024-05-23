"الملا" يتابع من "ناتا" انتظام تأمين وضخ إمدادات الغاز والوقود لقطاعات الاستهلاك

تابع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، من داخل المركز القومي للتحكم في الشبكة القومية للغازات الطبيعية ( ناتا ) الذي يعمل علي مدار 24 ساعة الموقف التشغيلي للشبكة و انتظام تأمين وضخ إمدادات الغاز الطبيعى والوقود لقطاعات الاستهلاك الرئيسية وفي مقدمتها قطاع الكهرباء لمحطات التوليد ، والمصانع ، علاوة علي الوقوف علي الاجراءات المتبعة لتوفير الامدادات ومتطلبات زيادة الاستهلاك من الغاز الطبيعى والوقود في ظل ارتفاع درجات الحرارة الذي يشهده البلاد .



كما جرى خلال جولة الوزير بمركز التحكم القومي الذي تقوم شركة جاسكو بتشغيله استعراض سيناريوهات تشغيل الشبكة القومية للغازات الطبيعية .

وخلال الزيارة عقد الملا اجتماعاً موسعاً بحضور رئيسا الشركة القابضة للغازات الطبيعية وجاسكو وقيادات شركة جاسكو تم خلاله استعراض المشروعات المخططة لتدعيم ورفع كفاءة الشبكة القومية للغازات الطبيعية كشريان نقل الغاز الطبيعي وامداده للمستهلكين في جميع أنحاء البلاد والذي يأتي في اطار استراتيجية الوزارة لاستدامة تأمين امدادات الغاز للمستهلكين بالسوق المحلي ، علاوة علي جهود الاستغلال الامثل للبنية التحتية من شبكات وتسهيلات الغاز الطبيعى والعمل علي تعظيم الاستفادة منها في استقبال وتداول الغاز في اطار خطط التوسع الاقليمي و استثمار البنية التحتية.