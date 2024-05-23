سولت رأس الحكمة ولا سيلفر ساندز سيدي حنيش.. مقارنة أفضل مشاريع رأس الحكمة والساحل الشمالي برعاية ناوي للعقارات

الخميس 23/مايو/2024 - 04:48 م

يشهد قطاع التطوير العقاري في مصر تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، فقد شهدنا إطلاق العديد من المشروعات السكنية والتجارية في مختلف أنحاء مصر، وخاصة في المناطق السياحية والساحلية، مما زاد من فرصة امتلاك وحدة مميزة على أحد شواطئ مصر الخلابة، لذلك إن كنت تريد الاستثمار في القطاع العقاري أو تستمتع بقدر من الرفاهية والخصوصية، فيمكنك الآن البحث عن أفضل وأهم المشروعات العقارية في مصر واختيار ما يناسبك من بينها، لذا سنقدم لك متابعنا الكريم أهم 3 مشروعات عقارية تقدم لك قدر لا مثيل له من الرفاهية والاستمتاع، فقط تابع معنا..

سيلفر ساندز سيدي حنيش

أبرز ما يميز سيدي حنيش كونها تمتلك إطلالة مميزة وساحرة على سواحل البحر المتوسط، ولعل هذا ما يجعلها من أهم الوجهات السياحية التي يفضلها الكثير، ولعل من أبرز المشروعات العقارية في منطقة سيدي حنيش هو مشروع سيلفر ساندز سيدي حنيش، والذي قد أصبح إضافة في السوق العقاري السياحي بمصر، حيث تبلغ مساحة المشروع أكثر من 500 فدان، على واحد من أجمل شواطئ الساحل الشمالي، الأمر الذي سمح بالإبداع والابتكار في التصميم وتنوع الوحدات، ويرجع تميز المشروع إلى عدة عوامل جعلت من سيلفر ساندز في المقدمة، ويمكن تلخيص تلك العوامل فيما يلي:-

موقع متميز في قلب سيدي حنيش، وتحديدًا بين خليج الماظة وسيدي حنيش العبد، عند الكيلو 243 على طريق الإسكندرية – مطروح.

تصميم فريد يجمع بين الفخامة والأناقة، حيث تم تصميم كل تفاصيله بعناية فائقة لتوفير بيئة سكنية فاخرة تلبي احتياجات العملاء الأكثر تطلبًا.

تنوع الوحدات السكنية في سيلفر ساندز سيدي حنيش، حيث تنوع بين الفيلات الفاخرة المستقلة في الصف الاول والثاني على البحر والتاون هاوس والتوين هاوس في الصف الثالث بالإضافة إلى كونها ذات تصميم مميز من دور واحد أو أرضي وروف، مع الحفاظ على الخصوصية.

تمتلك جميع الوحدات إطلالات بانورامية على البحث، وذلك لكونها تم بناءها على ارتفاعات مختلفة، ولذلك فإن جميع الوحدات ترى البحر بعرض 1 كيلو متر.

الحفاظ على انتشار المساحات الخضراء بين الوحدات، مما يسمح بالحفاظ على الخصوصية، فضلًا عن رقي المكان وجمال تصميمه والذي يجمع بين الفخامة والأناقة والرقي.

توافر العديد من المرافق التي تجعل المشروع متكامل إلى حد كبير، حيث يتوافر بها مساحات خاصة لممارسة العديد من الأنشطة الترفيهية والرياضية، بالإضافة إلى توافر حمامات سباحة مناسبة للكبار والأطفال، الأمر الي يضمن لك قضاء وقت ممتع والاستمتاع بعطلة مميزة.

أسعار سيلفر ساندز سيدي حنيش

تقدم شركة اورا المطور العقاري لمشروع سيلفر ساندز سيدي حنيش أسعار تنافسية وأنظمة سداد مختلفة تصل إلى ست سنوات، مع مقدم 10% فقط.

تختلف أسعار الوحدات وفقًا لعدة عوامل، مثل نوع الوحدة ومساحتها وموقعها، وكذلك مستوى التشطيب والفرش وغيرها من الأمور الأساسية والثانوية التي يتم تحديد سعر الوحدة بناءً عليها.

حيث تتنوع الوحدات في سيلفر ساندز سيدي حنيش بين فيلات مستقلة وتاون هاوس وتوين هاوس وشاليهات وشقق، تتألف كل وحدة من ثلاثة غرف إلى خمسة غرف نوم، حسب مساحة كل وحدة، وتتواجد الفيلات المستقلة في الصف الأول والثاني على البحر ويليها التاون هاوس والتوين هاوس في الصف الثالث، ليتبعها بعد ذلك الشاليهات والشقق.

سولت رأس الحكمة

تعتبر رأس الحكمة واحدة من أجمل المناطق الساحلية في مصر، حيث تجتمع فيها جمال الطبيعة الساحرة وروعة شواطئ الساحل الشمالي بلونه الأزرق الصافي، الأمر الي يوفر لك بيئة مثالية للاستجمام والاستمتاع بعطلة مميزة وكذلك يوفر فرصة رائعة للاستثمار العقاري، ومن بين المشاريع العقارية الرائدة التي تزين سواحل رأس الحكمة، يبرز مشروع سولت الساحل الشمالى من تطوير مصر بفخامته وتصميمه الفريد.

حرصت شركة تطوير مصر للتطوير والاستثمار العقاري على إنشاء مشروع متكامل توافر به جميع الخدمات من مرافق وخدمات وأنشطة تجارية، لذلك فقد تم إنشاء سولت نورث كوست على مساحة 294 كيلومتر، في بقعة من أفضل البقاع على الساحل الشمالي، حيث يق المشروع في الكيلو 185 على طريق اسكندرية مطروح، مما يعني أنه ذي موقع مميز وحيوي للغاية.

وقد تم تصميم مشروع سولت بعناية فائقة لتوفير تجربة معيشية فريدة من نوعها، حيث تتميز الوحدات بتصاميم داخلية أنيقة ومرافق حديثة تلبي جميع احتياجات السكان، مثل المسابح، والنوادي الصحية، والمطاعم، والمناطق التجارية، مما يجعلها وجهة سكنية متكاملة توفر للمقيمين كل ما يحتاجونه داخل المشروع نفسه.

لك أن تعرف أن المطور العقاري لمشروع سولت نورث كوست هي شركة تطوير مصر، وهي من الشركات العقارية التي ذاع صيتها في الفترة الأخيرة، لكونها حرصت على تقديم أعلى مستويات الخدمة وتلبية رغبات جميع العملاء واحتياجاتهم، وذلك من خلال كل مرحلة من مراحل تنفيذ المشروع.

أنواع الوحدات في سولت رأس الحكمة

دعونا قبل التحدث عن أنواع الوحدات المتاحة بمشروع سولت نورث كوست، نتعرف على تصميم الوحدات وتقسيمها داخل المشروع، فقد كان النصيب الأكبر إلى المسطحات الخضراء، لتوفير مساحة من الخصوصية، فضلًا عن تلطف الهواء وتصميم واجهة مثالية من الإبداع والجمال.

جدير بالذكر أن جميع الوحدات ترى البحر بوضوح، وهذا يرجع لكون سولت مورث كوست تضم شاطئ بطول 830 متر تقريبًا، فضلا عن تصميم الوحدات بشكل يسمح برؤية البحر والمسطحات الخضراء، مما يعني أنك بامتلاكك وحدة في وسلت رأس الحكمة تحجز موقعك على فيو رائع للبحر والحدائق الموزعة بين الوحدات.

تتمثل أنواع وحدات سولت رأس الحكمة فيما يلي..

فيلات مستقلة.

تاون هاوس.

توين هاوس.

شاليهات.

شقق كوندوز Condos.

هايد بارك نورث سي شور

لعل أكثر ما يميز قرية هايد بارك نورث سي شاور هي موقعها المتميز، حيث تقع بالقرب من العديد من المناطق الحيوية، وإليك بعض المعلومات حول موقع القرية بشكل أكثر تفصيلًا:-

تقع القرية عند الكيلو 207 على طريق اسكندرية مطروح.

يفصلها عن طريق الضبعة مسافة حوالي 52 كيلومترًا

كما تبعد القرية عن مخرج فوكا بمسافة 3 كيلومترات فقط.

تقع على بعد 68 كم عن مطار العلمين، أما المسافة التي تفصلها عن مخرج العلمين تقدر بحوالي 91 كم.

يقع مطار مطروح الدولي على مسافة 82 كم من القرية.

يقع مطار برج العرب على بعد 188 كم من القرية.

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