ads
الخميس 23 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

البابا تواضروس يستقبل وفدا من نادي الشبان المسيحيين لمناقشة سبل التعاون

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك  الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الخميس، وفدًا من نادي الشبان المسيحيين (YMCA)، يضم  يواكيم شمتز المديرالتنفيذي للنادي في ميونيخ بألمانيا، و سامي إرميا ناشد السكرتير العام لنوادي YMCA مصر و ماريان عزمي عضو مجلس إدارة نادي YMCA شبرا.
كما حضر مع الوفد فادي كريكور مؤسس ورئيس منظمة 
"The Father’s House for Allah Nations".

رحب قداسة البابا بضيوفه وتحدث معهم حول تميز مصر بين دول العالم، وكيف أن نهر النيل يوحد المصريين بمختلف أطيافهم.

كما تم خلال اللقاء مناقشة سبل التعاون المشترك بين نوادي YMCA حول العالم والكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

حضر اللقاء الأب القمص رافائيل ثروت نائب أسقف الخدمات العامة والاجتماعية والراهب القس لعازر المحرقي استشاري تطوير البرامج بأسقفية الخدمات.

قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية المقر البابوي نادي الشبان المسيحيين YMCA llah Nations