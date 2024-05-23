نداي أول الراحلين عن الزمالك الموسم المقبل

أبلغت إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، ابراهيما نداي، لاعب الفريق رحيله، عقب انتهاء الموسم الحالي، وأن الإدارة ليس لديها الرغبة في تجديد تعاقده.



وقال مصدر داخل النادي، أن هناك بند في التعاقد مع اللاعب، بأن الزمالك له الحق في عدم استكمال الموسم الثالث، مؤكدا أن عقد اللاعب لمدة ثلاث مواسم وان الموسم الثالث اختياري من قبل إدارة النادي.



ويحصل اللاعب على ٩٠٠ ألف دولار في الموسم الواحد وهو ما يكبد إدارة النادي مبالغ كبيرة في حين أن اللاعب لم يقدم أداء قويا يتناسب مع قيمة التعاقد.



وتنتظر إدارة النادي تقرير الجهاز الفني للفريق بقيادة جوزيه جوميز لتحديد المراكز الذي يرغب في تدعمها خلال الفترة المقبلة من أجل مواصلة الانتصارات وتحقيق البطولات.