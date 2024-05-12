مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال في رام الله.. واعتقال 28 من أنحاء الضفة الغربية

اندلعت مواجهات بين الفلسطينيين، وقوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، قرب مدخل مخيم الجلزون شمال رام الله، وسط اقتحامات لجيش الاحتلال لعدة قرى في رام الله، بوسط الضفة الغربية، وتحليق طائرات مُقاتلة على ارتفاع مُنخفض في سماء رام الله.

وأفادت مصادر أمنية، بأن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال على مدخل مخيم "الجلزون"، القريب من مستوطنة "بيت إيل"، أطلقت خلالها قنابل الصوت والغاز السام والأعيرة المعدنية، دون أن يبلغ عن إصابات.

وأضافت المصادر، أن القوات تابعة لجيش الاحتلال اقتحمت بلدتي سنجل وترمسعيا شمال شرق رام الله، وقريتي دير ابزيع غربا، وبرقا شرقا، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وعلى صعيد الاعتقالات اليومية في الضفة الغربية، أفاد نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى، في بيان مشترك، بأن قوات الاحتلال اعتقلت، 28 شخصًا على الأقل، بينهم أطفال، وأسرى سابقون.

وأوضح البيان أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظة بيت لحم، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات جنين، ورام الله، وقلقيلية، والخليل، وأريحا، كما تواصل قوات الاحتلال تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة في المنازل.

وأضاف البيان أن حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر، بلغت نحو (8710)، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كـ "رهائن".