الثانوية العامة 2024| انطلاق الماراثون الإثنين المقبل.. مواصفات المواد غير المضافة

تنطلق الإثنين المقبل، امتحانات الثانوية العامة 2024، ويؤدي الطلاب امتحانات المواد غير المضافة للمجموع لمدة يومين، وتنشر «البوابة نيوز» مواصفات امتحان المواد غير المضافة للمجموع.

ويواجه طلاب الثانوية العامة، 4 مواد ضمن امتحانات المواد غير المضافة للمجموع.

ويبدأ الطلاب امتحانات الثانوية العامة 2024، في المواد الأساسية عقب إجازة عيد الأضحى في 22 يونيو الحالي.

ويختتم طلاب الثانوية العامة 2024، بامتحاني الاقتصاد والإحصاء ضمن المواد غير المضافة للمجموع، وذلك بنظام اختيار من متعدد.

مواصفات امتحان المواد غير المضافة للمجموع لطلاب الثانوية العامة 2024

ويؤدي الطلاب مادة التربية الدينية ضمن امتحان المواد غير المضافة للمجموع، الإثنين المقبل، بنظام الأسئلة الموضوعية اختيار من متعدد، عدد الأسئلة 25 سؤالا، بإجمالي درجات 25 درجة.

كما يمتحن الطلاب مادة التربية الوطنية، الأربعاء المقبل الموافق 12 من الشهر الحالي، بنظام أسئلة اختيار من متعدد، وعدد الأسئلة 25 سؤالا، بإجمالي درجات 25 درجة.

وتأتي أسئلة الاقتصاد بواقع 25 سؤالا، بإجمالي درجات 25 درجة، فيما يتكون امتحان الإحصاء من 17 سؤالا، بعدد درجات 25 درجة.

توجيهات من “التعليم” لانضباط امتحانات الثانوية العامة 2024

في السياق نفسه عقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة اجتماعًا، مع مديرى المديريات التعليمية، بجميع المحافظات، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ للوقوف على الاستعدادات والتعليمات النهائية الخاصة بامتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسى ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ والحرص على حسن سير وانتظام الامتحانات.

وقد وجه رضا حجازى بأن تكون الامتحانات منضبطة، مشيرًا إلى أن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات المكثفة من أجل ضمان انتظام سير منظومة الامتحانات وحصول كل طالب على حقه، بما يحقق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص والشفافية، متمنيًا التوفيق لجميع الطلاب.

وقال الوزير إن الطلاب الذين يؤدون الامتحان أبنائنا جميعًا، موجهًا مديري المديريات بتوجيه المراقبين بضرورة التحلي بالمسئولية خلال سير الامتحانات والعمل على توفير الهدوء داخل اللجان؛ وذلك حفاظًا على مصلحة أبنائنا الطلاب.

كما أكد حجازي، أن امتحانات الثانوية العامة 2023، مهمة وطنية، مشددًا على مديري المديريات التعليمية، بضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات والتي أعلنتها الوزارة بشأن عقد الامتحان، مشددًا على منع الغش بكافة أنواعه داخل اللجان، وعدم التجاوز مع الطلاب المخالفين لذلك والتعامل معهم بحكمة وهدوء في تنفيذ اللوائح المنظمة لمواجهة الغش، بما يضمن انضباط سير الامتحانات، مؤكدًا أن تقييم مديرى المديريات سيأتى فى ضوء أدائهم خلال الامتحانات السابقة وامتحانات شهادة الثانوية العامة.

ووجه الدكتور رضا حجازى كذلك باستمرار المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة 2024 والتى تقدمها المديريات التعليمية كخدمة مميزة لأبنائنا الطلاب أثناء فترة الامتحانات.

واطمأن الوزير على الانتهاء من كافة الاستعدادات النهائية لجميع المديريات التعليمية لامتحانات الثانوية العامة، والانتهاء من عقد البروتوكولات مع الجهات المعنية، والتنفيذية، وتجهيز اللجان، واتخاذ الإجراءات المشددة لمنع الغش.

تعليمات للتأكد من دخول طلاب الثانوية العامة إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية

وجدد الوزير التشديد على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية “موبايل- سماعات - ساعات سمارت - أجهزة الكترونية”، فضلًا عن عدم دخول الملاحظين أيضا بالهاتف المحمول، موجها بالتنبيه على الطلاب بأن حيازة الهاتف المحمول جريمة حتى لو كان مغلقا، كما شدد الدكتور رضا حجازي كذلك على إعادة تدوير العمال داخل الإدارات فى لجان الثانوية العامة.

كما وجه الوزير على ضرورة التأكد من قيام الطالب بتسجيل بياناته على ورقة الإجابة (البابل شيت) (وكراسة إجابة الأسئلة المقالية) وكراسة الأسئلة بصورة صحيحة، ومراجعة الملاحظين والتوقيع عليها بصحة البيانات.

وشدد الوزير على مراجعة كاميرات المراقبة داخل اللجان والتأكد من صيانتها، لرصد أي أعمال غش داخل اللجان، ورصد أية مخالفات في حينها، وذلك من خلال غرف العمليات؛ لضمان انضباط سير الامتحانات، مشددًا بأنه فى حال حدوث أي مشكلة للكاميرات، تقع تحت مسؤلية الملاحظ ورئيس اللجنة.

كذلك شدد الوزير أيضا على تطبيق الضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات في حالة وجود غش، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.