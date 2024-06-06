تعرف على أسعار الذهب 6 يونيو 2024

ما زال التذبذب هو المسيطر على سوق الذهب المصرية، مع تراجع الطلب على المعدن الأصفر كملاذ آمن للاستثمار في ظل استقرار سعر صرف الدولار الأمريكي في البنوك الرسمية.

استقرت أسعار الذهب في مصر بداية تداولات اليوم الخميس 6 يونيو 2024، عند نفس أسعار الإغلاق مساء أمس الأربعاء، والتي شهدت ارتفاعا مقارنة بأسعار تداولات بداية اليوم، بأسواق الصاغة والمجوهرات المحلية، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 “أكثر الأعيرة تداولا وإقبالا في محلات الصاغة بمصر” نحو 3130 جنيها للبيع، و3120 جنيها للشراء بدون مصنعية.

كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 “أغلى الأعيرة المتداولة في سوق الصاغة بمصر” بدون مصنعية نحو 3577.25 جنيه للبيع، و3565.75 جنيه للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في مصر حوالي 3268.5 جنيها للشراء، وسجل نحو 3279 جنيها للبيع.

فيما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 “الأوسط بين الأعيرة الذهبية المتداولة في الصاغة المصرية ” إلى حوالي 2678.5 جنيه للبيع و 2665.75 جنيه للشراء، وخسر العيار نحو 4.25 جنيه.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 بداية تعاملات اليوم الخميس، حوالي 2083.25 جنيه للبيع و2073.25 جنيه للشراء، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم في مصر حوالي 1782.75 جنيه للشراء، و 1788.5 جنيه للبيع .

بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 9 اليوم في مصر نحو 1337.25 جنيه للشراء، مقابل نحو 1341.5 جنيه للبيع.

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر “ويزن حوالي 8 جرامات من الذهب” حوالي 24960 جنيها للشراء، و25040 جنيها للبيع.

وبالنسبة لسعر مصنعية الذهب والدمغة، التي يتم إضافتها للذهب عند الشراء، نجد أن أسعار الذهب في مصر تختلف بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ومن محافظة لمحافظة ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيها باختلاف نوع عيار الذهب، باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.