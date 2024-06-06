4 قتلى وعشرات الجرحى في حادث اصطدام قطارين بالتشيك

لقي 4 أشخاص على الأقل مصرعهم، اليوم الخميس، فيما أُصيب أكثر من 20 آخرين عندما اصطدم قطار ركاب بآخر للشحن في جمهورية التشيك، حسبما أفادت فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وقال وزير الداخلية التشيكي فيت راكوسان، إن نحو 20 شخصًا أُصيبوا بجروح طفيفة، بينما أُصيب 3 آخرون بجروح خطيرة في الحادث الذي وقع في مدينة باردوبيتسه، على طول ممر السكك الحديدية الرئيسي في البلاد من براج إلى الشرق.

وقدم رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا، تعازيه على منصة التواصل الاجتماعي إكس، قائلًا إن "الحادث كان كارثة كبيرة وإننا جميعًا نفكر في الضحايا والمصابين".