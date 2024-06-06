استقرار أسعار الدولار بداية اليوم الخميس 6 يونيو 2024

سيطرت حالة من الاستقرار والهدوء النسبي على سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، عند نفس مستوى إغلاق الأمس والذي شهد ارتفاع سعر الدولار بنحو 20 قرشا، وذلك خلال مستهل تعاملات اليوم الخميس 6 يونيو 2024، وفقًا لآخر تحديث للأسعار في البنوك الحكومية والتجارية ومكاتب الصرافة العاملة بالسوق المصرية.

وسجل متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري بداية اليوم، نحو 47.56 جنيه للشراء، مقابل 47.70 جنيه للبيع.

وبلغ أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكي اليوم 47.65 جنيها في (مصرف أبو ظبي الإسلامي).

كما بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي اليوم الخميس نحو 47.57 جنيه للشراء، مقابل 47.67 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في مصرف أبو ظبي الإسلامي الي حوالي 47.65 جنيه للشراء، مقابل 47.75 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدولار في بنك الإسكندرية بداية اليوم نحو 47.57 جنيه للشراء، مقابل 47.67 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المتحد بداية اليوم الخميس نحو 47.55 جنيه للشراء، مقابل 47.65 جنيه للبيع.

اما في بنك فيصل الإسلامي، وصل سعر الدولار الأمريكي اليوم الي حوالي 47.57 جنيه للشراء، مقابل 47.67 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول: 47.57 جنيه للشراء، مقابل 47.67 جنيه للبيع.

فيما استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك مصر عند 47.46 جنيه للشراء، مقابل 47.56 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 47.57 جنيه للشراء، مقابل 47.67 جنيه للبيع.

وثبت سعر الدولار في المصرف المتحد عند 47.57 جنيه للشراء، مقابل 47.67 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 47.57 جنيه للشراء، مقابل 47.67 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في ميد بنك حوالي 47.50 جنيه للشراء، مقابل 47.60 جنيه للبيع.

في البنك المصري لتنمية الصادرات، سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم، 47.35 جنيه للشراء، مقابل 47.45 جنيه للبيع.

في السوق الموازية للعملات، سجل سعر شراء الدولار في السوق السوداء نحو 47.55 جنيه.

بينما سجل سعر بيع الدولار في السوق السوداء نحو 47.65 جنيه.