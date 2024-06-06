6 شهداء وعدد من الجرحى جراء قصف إسرائيلي لمنزل عائلة "المدني" بمخيم النصيرات

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، باستشهاد 6 مواطنين فلسطينيين بعد قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة "المدني" بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

استشهد اليوم، 32 مواطنا فلسطينيا وأصيب العشرات جراء القصف الإسرائيلي العنيف على مدرسة تؤوي نازحين في مخيم 2 بالنصيرات.

ومنذ قليل، طالبت السلطات الصحية في غزة المجتمع الدولي بمعاقبة المسؤولين في الجيش الإسرائيلي عن تلك المجزرة، كما حملت الاحتلال والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة تجاه تلك الجرائم التي تنفذها قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأضافت، أنها تتوقع ارتفاع عدد الشهداء والجرحى الفلسطينيين جراء تلك الاستهداف الذي نتج عنه استشهاد أكثر من 32 فلسطينيا بالإضافة إلى وجود عشرات الجرحى، وتواصل الحماية المدنية الفلسطينية البحث عن شهداء وجرحى بعد قصف مدرسة السردي بالنصيرات.