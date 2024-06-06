اليوم.. محافظ الدقهلية أمام «محلية البرلمان» لمواجهة مشاكل تهالك الطرق والصرف الصحي

تستأنف لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عقد اجتماعاتها، غدًا الخميس، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة التي تقدم بها نواب البرلمان، وتختص بشأنها اللجنة، بحضور الدكتور أيمن عبدالمنعم مختار، محافظ الدقهلية.

وتناقش اللجنة برئاسة المهندس أحمد السجيني، موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النائب أسامة عبدالعاطي، بشأن تهالك طريق المقاطعة – الحجايزة – مركز السنبلاوين محافظة الدقهلية، وتهالك طريق الدفرية الواصل إلى قرية غزالة - مركز السنبلاوين – محافظة الدقهلية، بالإضافة إلى تهالك طريق صدقا (تمى الأمديد) محافظة الدقهلية، وحتى مركز أولاد صقر – محافظة الشرقية، مرورًا بقرية المعالوة تمى الأمديد – محافظة الدقهلية، وتهالك طريق طنبول المؤدي إلى قرية قرقيرة – مركز السنبلاوين – محافظة الدقهلية، وتهالك طريق كفر يوسف عوض وحتى قرية العزاوي – مركز السنبلاوين – محافظة الدقهلية

كما تبحث طلب النائب بشأن استكمال رصف طريق كفر سنجاب مركز تمى الأمديد وحتى الصالحات مركز بني عبيد محافظة الدقهلية، ورصف الطرق الرئيسية لمركز تمى الأمديد بمحافظة الدقهلية وخاصة الطريق الرابط بين قرية كفر سنجاب ومدينة تمى الامديد وحتى قرية منشأة بطاش.

كما تنظر اللجنة الطلبات المقدمة من النائب مجدي الأمير بشأن: رصف طريق المطرية – دكرنس – محافظة الدقهلية حيث إن الطريق متهالك وبحالة سيئة ولا يصلح للسير أو السفر وهو الطريق الوحيد لسكان شمال محافظة الدقهلية المؤدي إلى المنصورة والجامعات والمستشفيات والمحافظات الأخرى، واستكمال تنفيذ أعمال رصف طريق ترعة السلام بداية من العصافرة المطرية – المنزلة محافظة الدقهلية وصولًا إلى شادر عزام ومحافظة الشرقية، وذلك حفاظًا على الأرواح حيث إن الطريق متهالك وبحالة سيئة جدًا، ولا يصلح للسير أو السفر وهو الطريق الوحيد لسكان شمال محافظة الدقهلية المؤدي لطرق محافظات القاهرة والإسماعيلية والسويس.

واستمرار مناقشة موضوعي طلبي الإحاطة المقدمين من النائب أحمد الحديدي، بشأن توسعة ورصف ورفع كفاءة طريق ترعة السلام بداية من كوبري العصافرة حتى كوبري بحر البقر بطول 38 كيلو متر المار بمحافظتي الدقهلية والشرقية حيث إنه الطريق البديل لبحيرة المنزلة لمرور سيارات النقل الثقيل، فضلًا عن استكمال رصف طريقي (الطويل بطول 3 كيلو متر)، و(القنال الملاحي بدءًا من كوبري مركز شباب مدينة المنزلة وحتى تقاطع كوبري حادوس مرورًا بالمزرعة السمكية بمدينة المنزلة بطول 6 كيلو متر)، وذلك في ضوء ما انتهت إليه مناقشات اللجنة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 3 من يناير سنة 2024.

كما تناقش اللجنة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النائب أحمد الحديدي، بشأن توسعة ورفع كفاءة طريق المنزلة – المنصورة بدءًا من مدينة المنزلة وحتى مدينة دكرنس والذي يعد من أسوأ الطرق في مناطق كثيرة على طول الطريق الأمر الذي نتج عنه سقوط الكثير من الضحايا، والنائب محمود عزب، بشأن ضرورة سرعة الانتهاء من رصف طريق ميت غمر – الزقازيق، والنائب مكرم رضوان، بشأن عدم استكمال رصف طريق مصرف عموم البحيرة حيث إنه يُعد من الطرق الرئيسية الذي يربط بين مراكز منطقة شمال الدقهلية جميعًا، فضلًا عن اختصاره للمسافات بينهم وبين مراكز محافظتي الشرقية ودمياط، والنائب أشرف الشبراوي، بشأن ضرورة تشكيل لجنة محايدة بعيدة عن الإدارة المحلية لفحص ملفين (1 - الموقف الجديد بمدينة دكرنس، 2 - تطوير كورنيش شربين)، حيث يشوبهما التدليس وإهدار المال العام بمقايسات مغالى فيها، وتم تحريرها على بياض وتم الإسناد من مقاول لمقاول وأكثر في تعاقد واحد وتم التوقيع على مستندات الاستلام النهائي، مع العلم أن المشروع لم ينته حتى الآن ومازال كما هو منذ عام مع العلم أن مدة المشروع ثلاثة أشهر. (حسبما ورد بطلب الإحاطة)

كما تبحث اللجنة طلبه بشأن تعمد تعطيل مصالح المواطنين دون أي مبرر بين مجلس ومدينة بني عبيد وديوان عام محافظة الدقهلية مما يتسبب في إفشال مشروعات الشباب خاصة مشروعات الثروة الحيوانية.

وتستمر اللجنة في مناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النائب خالد الحداد، بشأن عدم البدء في إجراءات تنفيذ أعمال مشروع إنشاء محور مروري للربط بين محافظتي الدقهلية ودمياط وتغطية ترعة ميت طاهر مرورًا بمنية النصر وميت تمامة البجيلات وتوسعة الطريق، بالرغم من إعداد الدراسات اللازمة لذلك، وموافقة الجهات المختصة ووزارة الموارد المائية والري وإصدار توصيات لجنة الإدارة المحلية بالبدء في تنفيذ المشروع على مراحل، والنائب مجدي الأمير، بشأن تعارض آراء إدارات وزارة الموارد المائية والري بشأن إنشاء كوبري مشاة بقرية البصراط أمام نقطة الشرطة، وحيث سبق وتقدمت باقتراح برغبة في هذا الشأن وتم عمل معاينة بحضور السيد وكيل وزارة الموارد المائية والري بمحافظة الدقهلية، وتم إفادتي بأن هذا الكوبري ينطبق عليه الاشتراطات والضوابط المنظمة لإنشاء كباري المشاة ثم جاء رد آخر من الوزارة يفيد بأن الكباري الموجودة تفي بالغرض، وذلك في ضوء ما انتهت إليه اللجنة باجتماعها المنعقد بتاريخ 30 من أبريل سنة 2024.

وتنظر الطلب المقدم من النائبة ضحى عاصي، بشأن تأخر تشغيل خط سير من كفر الأطرش – المنصورة مرورًا بالطريق الدولي والذي صدر بشأنه موافقة اللجنة العليا بتاريخ 9/1/2024، والتي قررت تشغيل الخط المذكور بعدد 20 سيارة على أن يتم اختيارهم من ضمن السيارات العاملة على خط شربين – طلخا وفي حالة زيادة أعداد المتقدمين عن العدد المطلوب يتم عمل قرعة علنية برئاسة رئيس المركز، على أن تكون الأجرة 8 جنيهات والكارتة المجمعة 200 جنيه شهريًا، وذلك في ضوء ما انتهت إليه اللجنة باجتماعها المنعقد بتاريخ 30 من أبريل سنة 2024، والنائب أشرف الشبراوي، بشأن تقاعس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركتها بالدقهلية عن حل مشكلة شح المياه بعزب وقرى مدينة بني عبيد وعزب وقرى الوحدة المحلية باليوسيفية، مما تسبب في تجمهر الأهالي وحدوث العديد من الإضرابات بينهم وبين الجهات التنفيذية بالمحافظة (حسبما ورد بطلب الإحاطة)، وذلك في ضوء ما انتهت إليه اللجنة باجتماعها المنعقد بتاريخ 30 من أبريل سنة 2024.

وتناقش أيضًا موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النائب أحمد الحديدي، بشأن تأخر تنفيذ مد خطوط خدمة الصرف الصحي ببعض الشوارع المحورية بمدينة المنزلة – محافظة الدقهلية الأمر الذي أدى إلى تأخر إدراجها بخطة الرصف الاستثمارية، على سبيل المثال (شارع القناة الملاحي بداية من مسجد البستاني حتى كوبري مركز شباب المنزلة، وشارع هاشم الضويني بداية من تقاطعه مع شارع الشهيد حجازي حتى تقاطعه مع طريق القنال الملاحي الداخلي، وامتداد شارع الشهيد حجازي من تقاطع شارع الشهيد حجازي مع شارع حمزاوي وحتى كوبري مركز شباب مدينة المنزلة، والنائب محمد نجيب، بشأن ضرورة ضم حي أبو ناصر لمدينة الجمالية – الدقهلية حيث إن الحي ملاصق لمركز الجمالية، ولكن تابع للوحدة المحلية بالبصراط - مركز المنزلة، ويبعد عنها 4 كيلو متر تقريبًا، مما أدى إلى تشتت الحي وحرمانه من المرافق العامة (مياه شرب وصرف صحي – خطوط تليفونات ارضي)، وزيادة أسعار التصالح بمدينة الجمالية – الدقهلية مقارنةً بالأسعار بالمراكز المجاورة، والحاصل على نموذج عشرة لا يصُرح له باستكمال الأدوار المتصالح عليها ولايتم توصيل المرافق إليه (مياه – كهرباء – غاز)، على الرغم من القيام بدفع مبلغ التصالح.

وتنظر الطلب المقدم من النائبة ميرفت عازر، بشأن استغلال سور مركز التدريب المهني بميت غمر – محافظة الدقهلية، بغرض إنشاء محلات وذلك لتعظيم موارد الجهة التابع لها المركز، فضلًا عن توفير فرص عمل حيث يتمتع بموقع إستراتيجي بمدخل المدينة.

وتستمر اللجنة في مناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النائبة ميرفت عازر، بشأن ضرورة إنشاء كوبري مشاة أعلى السكة الحديد (خط طنطا – الزقازيق) للربط بين شارعي (26 يوليو، والعاشر من رمضان) بمدينة ميت غمر– محافظة الدقهلية، حيث لا يربط بينهما حاليًا سوى نفق مشاة يحتاج إلى أعمال صيانة وترميم، حيث إنه يمثل خطورة داهمة على حياة المواطنين نتيجة التكدس الشديد أثناء سير المواطنين، وذلك في ضوء ما انتهت إليه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 19 من فبراير سنة 2024، النائبة/ ولاء عبد الفتاح، بشأن تأخر تنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة الإدارة المحلية بشأن إعادة تأهيل ورفع كفاءة نفق السيارات المار أسفل خطوط السكك الحديدية بمنطقة الهابي لاند – بمدينة المنصورة – محافظة الدقهلية، حيث أصبح متهالكً وتغمره مياه الأمطار في فصل الشتاء، ومياه الصرف الصحي، مما يؤدي إلى كثرة الحوادث ويمثل خطرًا على حياة المواطنين، وذلك في ضوء ما انتهت إليه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 19 من فبراير سنة 2024، وتأخر تنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة الإدارة المحلية بشأن إعادة تأهيل ورفع كفاءة نفق السيارات المار أسفل خطوط السكك الحديدية بمنطقة عزبة عقل – بمدينة المنصورة – محافظة الدقهلية، حيث أصبح متهالكً وتغمره مياه الأمطار في فصل الشتاء، ومياه الصرف الصحي، مما يؤدي إلى كثرة الحوادث ويمثل خطرًا على حياة المواطنين، وذلك في ضوء ما انتهت إليه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 19 من فبراير سنة 2024.

ومناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النائب وليد فرعون بشأن سرعة توفير اعتماد مالي إضافي لمحافظة الدقهلية لاستكمال مشروعات مركز ومدينة دكرنس وذلك للأعمال الآتية: (إعادة تأهيل وتطوير ورفع كفاءة ورصف شوارع مدينة دكرنس، تحويل الكابلات الهوائية لخطوط التليفونات الأرضية إلى كابلات فايبر، إحلال وتجديد 55 حنفية حريق متهالكة وذلك بناء على معاينة الدفاع المدني وشركة مياه الشرب بالمحافظة، إنارة طريق المحكمة – البشمور) بمدينة دكرنس، وتأخر إصدار قرار تخصيص مساحة 1000 متر لصالح هيئة الأبنية التعليمية لبناء مدرسة أم المعلمين الثانوية بنين بقرية دموه بمركز دكرنس – محافظة الدقهلية، حيث إن بناء المدرسة متوقف على إصدار قرار التخصيص الذي يفترض إصداره منذ عامين ونصف، وسرعة إصدار قرار تخصيص لقطعة أرض أملاك دولة بمساحة 8630م2 بهدف توسعة المقابر بمركز ومدينة دكرنس محافظة الدقهلية، حيث إن الأهالي يعانون من عدم وجود مقابر لهم وأن المساحة سيتم بيعها للأهالي بهدف تعظيم موارد الدولة، مع العلم أنه تم اتخاذ الإجراءات في هذا الشأن منذ تاريخ 27/2/2022 وحتى تاريخ 24/12/2023، وتأخر تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 140 م2 لصالح الهيئة القومية للبريد لإنشاء مكتب بريد بمركز ومدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية، بالرغم من عمل محضر انضمامي بين الهيئة القومية للبريد ومجلس مدينة دكرنس بصلاحية الموقع، فضلًا عن موافقة المجلس التنفيذي للمحافظة على التخصيص بتاريخ 28/12/2021 واتخاذ بعض الإجراءات المركزية بين وزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء في هذا الشأن، مع العلم أن مقر مكتب البريد الحالي مؤجر وصدر ضده حكم قضائي بالطرد بتاريخ 3/3/2021، ولا يستوعب الكثافة السكانية للمدينة. (تنمية – تخطيط – مالية – اتصالات – أمين عام مجلس وزراء "هيئة مستشاري مجلس الوزراء، ممثل عن المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة ")

كما تبحث طلب النائب مجدي الأمير، بشأن تخصيص قطعتي أرض أملاك دولة بمدينة المنزلة بهدف إنشاء وحدة أورام لتلقي علاج الأورام وإنشاء فرع لبنك ناصر الاجتماعي لخدمة المواطنين بمركز ومدينة المنزلة محافظة الدقهلية. (تنمية – مالية – تخطيط – تضامن – صحة - أمين عام مجلس وزراء "هيئة مستشاري مجلس الوزراء، ممثل عن المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة")

استمرار مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب وحيد قرقر، بشأن عدم الانتهاء من إجراءات تخصيص قطع الأراضي الخاصة ببعض المشروعات بمدينة بلقاس - محافظة الدقهلية، وعلى سبيل المثال (المدرسة التجريبية – قصر ثقافة بلقاس – مبنى الإدارة التعليمية) رغم اتخاذ المحافظة كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن منذ أكثر من 6 سنوات.

كما تناقش اللجنة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النائب السيد خضر جوهر، بشأن: انعدام الرقابة على الأسواق وغياب دور محافظة الدقهلية من حيث الرقابة لتوفير حياة كريمة للمواطنين من توجيهات فخامة رئيس الجمهورية بالرقابة الجادة على الأسواق لضبطها في ظل ارتفاع أسعار الكثير من السلع، وعدم استعداد محافظة الدقهلية لمواجهة ظاهرة سقوط الأمطار والغياب التام في هذا الشأن. (حسبما ورد في طلب الإحاطة)، والنائبة ميرفت عازر، بشأن عدم الاستغلال الأمثل لأرض محلج ميت غمر – محافظة الدقهلية بمساحة 18 فدانًا، ومدى تأثير ذلك على موارد الدولة، والنائب أشرف الشبراوي، بشأن تعنت محافظة الدقهلية في رصف القوس الغربي للطريق الدائري دكرنس بطول 1كم، بالرغم من قيام مجلس الوزراء بتوجيه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية باعتماد مبلغ 20 مليون جنيه لصالح محافظة الدقهلية، لرصف المحور وتم إبلاغ بنك الاستثمار ووزارة المالية وتم إرسال خطاب رسمي من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية للمحافظة للبدء في التنفيذ إلا إنه حتى الآن لم يتم تحويل المبلغ من المحافظة لمديرية الطرق مما يعد "إمساك للمال العام". حسبما ورد بطلب الإحاطة.

كما تبحث المخالفات التي تمت في مصنع تدوير القمامة في قرية الحوتة مركز المنزلة – مع ضرورة معرفة قرار الهدم للمبنى القديم هل تم برخصة أم بدون رخصة وتوضيح المساحة الفعلية للمصنع، وسوء استخدام الموارد المالية لمحافظة الدقهلية من قبل المحافظة في مشروعات ليست ذات أولوية وليست ذات عائد وكذلك ترسية هذه المشروعات بالأمر المباشر مما لا يحقق مبدأ العدالة بين الشركات وعدم الحصول على أسعار تنافسية لهذه المشروعات. (حسبما ورد بطلب الإحاطة)، والعشوائية والتخبط في وضع الخطط الاستثمارية في مدن ومراكز (شربين – دكرنس – بني عبيد) للعام المالي 2023/2024 مما يُعد إهدار لموارد الدولة في خطط لا فائدة منها. (حسبما ورد في طلب الإحاطة)

وتنظر طلب الإحاطة المقدم من النائب نجيب خالد نور الدين، بشأن تأخر تطوير الأحياء العشوائية بمدينتي الجمالية (حارة الصيادين، ونور الدين، ودير الناصية) وكذا ميت سلسيل بحيي (شمال وجنوب) الطريق الزراعي بمحافظة الدقهلية، على الرغم من إنه تم الانتهاء من عمل الدراسات والمقايسات اللازمة لهذا، والنائب محمود العزب، بشأن تطوير منطقتي فضيلة الإمام محمد متولي الشعراوي وكنيسة السيدة العذراء بقرية دقادوس - مركز ميت غمر – محافظة الدقهلية، حيث تمثل المنطقتين قيمة دينية وأثرية هامة وتحتاج إلى الرصف والإنارة والنظافة، وهو الأمر الذي يساعد على جذب السياحة الداخلية والخارجية.

كما تستمر اللجنة في مناقشة موضوعي طلبي الإحاطة المقدمين من النائب وليد فرعون، بشأن إعادة تطوير سوق دكرنس بمركز ومدينة دكرنس – محافظة الدقهلية، حيث يحتاج إلى إجراء عملية إحلال وتجديد من خلال صندوق التنمية الحضرية، بهدف القضاء على مشكلة التكدس الشديد داخل السوق، وسرعة إحلال وتجديد مساكن منطقتي" تصاريح العمل، المقابر القديمة "بمركز ومدينة دكرنس - محافظة الدقهلية - من خلال صندوق التنمية الحضرية، مع العلم أن تلك المساكن تم إنشائها منذ أكثر من 60 عامًا وأصبحت آيلة للسقوط وغير آمنة على حياة المواطنين، وقد سبق وصدر لها عدة قرارات إزالة، مع ضرورة استغلال مساحات الأراضي الفضاء الكائنة بين العمارات القديمة في إنشاء مساكن جديدة بهدف زيادة عدد الوحدات السكنية.