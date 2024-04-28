رئيس جامعة دمياط يستقبل الحكم الدولي محمد معروف

استقبل اليوم الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس جامعة دمياط الحكم الدولي الدكتور محمد معروف حكم كرة القدم الذي مثل مصر في عديد من البطولات والمباريات الدولية والعالمية، بحضور الأستاذ الدكتور محمد عبد الحميد شهاب أمين عام الجامعة والأستاذ الدكتور عبد الحميد العيسوي والأستاذ الدكتور إبراهيم شكري ذكي الأساتذة المساعدين بقسم الإدارة الرياضية بكلية التربية الرياضية جامعة دمياط.

جاء ذلك على هامش تكريمه في ندوة علوم الرياضة وارتباطها بالعلوم الأخرى والتي تعقد على هامش اجتماع لجنة قطاع التربية الرياضية بجامعة دمياط للعام التالي.

يأتي هذا اللقاء في إطار دعم الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس جامعه دمياط واهتمامه بدور الأنشطة الرياضية والطلابية في تحقيق اهداف الدوله المصريه ورؤية مصر 2030.