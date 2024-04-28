القاهرة الإخبارية: واشنطن تعتزم فرض عقوبات على كتيبة "نيتسح يهودا" الإسرائيلية

صرح إعلام إسرائيلي، اليوم الأحد، أن واشنطن ستفرض عقوبات على كتيبة "نيتسح يهودا" إذا لم يثبت الجيش اتخاذه إجراءات للحد من انتهاكاتها بحق الفلسطينيين، وفقا لنبأ عاجل لقناة "القاهرة الاخبارية".

وأثارت العقوبات الأمريكية المرتقبة على كتيبة "نيتسح يهودا" التابعة للجيش الإسرائيلي غضبا وسخطا في إسرائيل، واعتبرها البعض تجاوزا للخطوط الحمراء.

كانت مصادر أمريكية تحدثت عن أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن قد يعلن عن عقوبات ضد وحدة عسكرية إسرائيلية متطرفة بسبب انتهاكاتها لحقوق الإنسان في الضفة الغربية.

بدورها ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن العقوبات المتوقعة في إطار قوانين "ليهي" تشمل منع حصول الوحدة العسكرية على مساعدات أمريكية للجيش الإسرائيلي أو المشاركة في تدريبات مشتركة مع الجيش الأمريكي.

وتحظر قوانين "ليهي"، التي صاغها السناتور الأمريكي "باتريك ليهي" في أواخر التسعينيات، تقديم المساعدة العسكرية للأفراد أو وحدات قوات الأمن التي ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وحققت "نيتسح يهودا" أعلى معدل إدانة من أي وحدة في الجيش الإسرائيلي بسبب جرائم ضد الفلسطينيين منذ عام 2010، وفقا لمنظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية "يش دين"، وأدين جنودها باستخدام الصعق بالكهرباء لتعذيب المعتقلين الفلسطينيين وتم تأديبهم بعد وفاة رجل فلسطيني أمريكي مسن خلال احتجازهم إياه.

ودعت الولايات المتحدة، إلى إجراء تحقيق جنائي بعد اتهام جنود من "نيتسح يهودا" بالتورط في وفاة الأمريكي الفلسطيني عمر أسعد (78 عاما) الذي توفي بنوبة قلبية، عام 2022، بعد اعتقاله والعثور عليه لاحقا في موقع بناء.

وحينها، بقي أسعد مكمما ومعصوب العينين ومقيد اليدين وملقى على الأرض لأكثر من ساعة في ليلة شتوية شديدة البرودة.