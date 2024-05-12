الأوقاف: نعيش عصرًا ذهبيًا في افتتاح المساجد وتطوير مسجد السيدة زينب أبهر الجميع

أكد الدكتور أسامة فخر الجندي، مدير عام المساجد بوزارة الأوقاف، أن عمارة بيوت الله والمساجد هي صيانتها وتعدها ونظافتها وإنشاءها وغير ذلك من الأمور، موضحًا أن هناك ثناء من الله على من يعمل ويعمر في المسجد.

وعلق "الجندي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، على حالة تطوير وافتتاح المساجد قائلا: "نعيش عصرًا ذهبيًا في افتتاح بيوت الله لم يسبق في أي وقت ولا أي دولة أخرى، وصل عدد افتتاح المساجد نحو 12 ألف مسجد جديد وتجديد وتطوير منذ عام 2014".

وأوضح أن افتتاح مسجد السيدة زينب اليوم أبهر الجميع، وبرز هذا الصرح والذوق الرفيع، مضيفا: "الألوان مبهرة والتغيير بالمسجد ليس عاديًا وهناك عملية شاملة من التطوير بالمسجد، من الساحة الخارجية والحوائط"، مشيرًا إلى أن الساحة الخارجية لمسجد السيدة زينب يتضمن نجفة كبيرة ومشكاة نحاسية، والمسجد مفتوح وبه راحة نفسية ويتم فتحه أمام المصلين في مواعيد الصلاة، متابعًا: "يتم الزيارة في أوقات محددة للحفاظ على قدسية المسجد، المسجد يكون مفتوح للزيارة قبيل الظهر ويستقبل الزوار بمواعيد وطريقة، وإدارة المساجد لا تعود إلا لوزارة الأوقاف وهي من تحدد كافة الأمور والإجراءات بالمساجد".