نهائي الكونفدرالية الأفريقية.. نهضة بركان يفاجئ الزمالك بهدف مبكر

أحرز اللاعب يوسوفا دايو هدف التقدم لفريق نهضة بركان المغربي في مرمى الزمالك باللقاء الذي يجمعهما حاليا في نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

جاء هدف يوسوفا دايو في الدقيقة 12 من ضربة جزاء احتسبها الحكم بعد العودة لتقنية الفيديو.

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة نهضة بركان المقرر لها في العاشرة مساء اليوم بتوقيت مصر، الثامنة بتوقيت المغرب على الملعب البلدي ببركان، في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.

و يضم التشكيل كلاً من :

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : أحمد فتوح - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي.

خط الهجوم : أحمد مصطفى " زيزو" - سيف الجزيري - سامسون أكينيولا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلاً من، محمد صبحي وياسر حمد وزياد كمال ومهاب ياسر وسيد عبد الله " نيمار" و يوسف أوباما وترافيس موتيابا وإبراهيما نداي وناصر منسي.