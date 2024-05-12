شعبة المصورين: قرار الأوقاف بمنع التصوير بالمسجد "مستفز"

أكد مجدي إبراهيم، رئيس شعبة المصورين، أن البيان الصادر من وزارة الأوقاف بمنع التصوير داخل المساجد ومنع تصوير دخول الجثامين للمسجد والخروج منه يتطرق للحديث عن المسجد وبه تعميم لمنع التصوير في كل مكان داخل وخارج المسجد ومحيطه، موضحا أن القرار الصادر مكتوب فيه يمنع التصوير داخل المسجد، معقبًا: "القرار مستفز والنقابة اجتمعت وناقشت القرار وتحدثت عن أن هذا مخالف للدستور".

وأشار "إبراهيم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن النقابة لن تبح من الأساس التصوير داخل المساجد، مضيفًا: "الأزمة الكبرى والأساسية هو أن أي شخص يمسك الموبايل ويصور يعتقدوا أنه صحفي، ويتم اتهام الصحفي في مهنته وشرف هذه المهنة".

وأوضح أنه يعترف بحدوث بعض الأزمات في بعض الجنازات، مؤكدًا أنه يتم اتخاذ إجراءات لمعالجة الأمور ويتم اتخاذ إجراءات بالفعل لوضع ضوابط لتصوير الجنازات، وتابع: "القصة ليست المنع.. المنع أسوأ شيء يمكن التفكير فيه.. تضييق وخنق ولابد من وضع ضوابط لحل الأزمة"، موضحًا أن شعبة المصورين بنقابة الصحفيين تتخذ إجراءات وضوابط مهمة، وتم منع التصوير عند المدافن.