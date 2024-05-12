في خطاب رسمي.. 4 مطالب عاجلة للأهلي من اتحاد الكرة

أرسل النادي الأهلي خطابًا رسميًا اليوم الأحد إلى الاتحاد المصري لكرة القدم عبر فيه عن الكثير الذي أصاب الثوابت التي تحكم العلاقة مع الاتحاد، في ظل الإصرار على عدم تطبيق اللوائح والالتزام بالأطر الإدارية الصحيحة ووجود أخطاء تحكيمية تهدر العدالة بين الفرق المتنافسة.

وتضمن خطاب الأهلي أن النادي سبق ومخاطبة اتحاد الكرة عشرات المرات على مدار السنوات الأربع الماضية بهدف ضرورة تطوير منظومة التحكيم والاهتمام بالحكام ومعايير اختيارهم للمباريات حتى يتحقق العدل بين الأندية ولكن لا تزال الأخطاء التحكيمية (حكام الساحة – حكام الفيديو) تلقي بظلالها على نتائج العديد من المباريات وكأن فترة السنوات الأربع الماضية لم تكن كافية لتصحيح الأوضاع وتطبيق معايير تحكيمية واحدة للتصدي لمن يحاول الحديث عن تحديد اتجاه سير المسابقة.

وأشار الخطاب أيضًا أن النادي الأهلي أبدى مرونة شديدة على حساب لاعبيه المرهقين بدنيًّا وذهنيًّا، ووافق على انضمامهم لمعسكر المنتخب الأخير بمواعيد خارج الأجندة الدولية، في ضوء التزامات فنية وبدنية؛ نتيجة محادثات تمت بالفعل بين الجهاز الفني للأهلي ونظيره في المنتخب، حتى لا يتعرض لاعبو الأهلي للإصابة وللأسف لم يحدث أي التزام بما تم الاتفاق عليه، وفقد النادي بعض لاعبيه لفترات، منهم للإصابة وآخرون للإرهاق، بعدما تعرضوا لأحمال زائدة، خاصة وأن الأهلي خاض منذ بداية الموسم 15 مباراة في بطولة الدوري، فضلًا عن مشاركته في 10 مباريات رسمية إضافية بذات الفترة؛ منها أربع مباريات في الدوري الإفريقي لكرة القدم، وثلاث مباريات في كأس العالم للأندية، ومباراتان في السوبر المصري، ومباراة في السوبر الإفريقي، ومعظم هذه المباريات 8 مباريات أقيمت خارج البلاد.

وأشار النادي الأهلي إلى أنه طالب بضرورة تطبيق اللوائح بعدما تلقى خطابًا من اتحاد الكرة بتاريخ 4-1-2024 أكد فيه الأخير على أن اللاعب الذي لجأ للمحاكم المدنية بحق لاعب الأهلي حسين الشحات، قد خالف لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة القدم، ولائحة «فيفا»، وبدلًا من قيام اتحاد الكرة بحسم الأمر وتطبيق اللوائح بحق المخطئ؛ تفاديًا للاحتقان الجماهيري وإثارة الأزمات، فوجئ النادي بمسئولي الاتحاد الذين اعترفوا بخطأ اللاعب كتابة يثيرون الجدل بإحالته للجنة الانضباط، وعدم صدور أي قرار بشأنه حتى الآن رغم مرور أكثر من 6 أشهر على الواقعة.

وتضمن خطاب الأهلي أن النادي تم إبلاغه مؤخرًا بعد إجراء قرعة كأس مصر بأن دور الــ32 سوف يقام بدون اللاعبين الدوليين، وأن الأهلي سوف يواجه الألومنيوم يوم 29 مايو بملعب السلام. في حين أن اتحاد الكرة بالأساس لم يرسل للنادي لائحة البطولة قبل بداية الموسم، ولم ينشرها على موقعه الرسمي، وفي ذات الوقت لا يملك نصًّا بأي من اللوائح المنظمة للمسابقات الكروية معتمدًا من «فيفا» يمنع أي نادٍ من الاستعانة بلاعبيه الدوليين (مصريين وأجانب) من المشاركة في مباراة رسمية خارج الأجندة الدولية.

وتطرق خطاب الأهلي إلى مرور عامين ــ ولم يعلن اتحاد الكرة عن المسئول الذي أخفى خطاب «كاف» والخاص باستضافة تنظيم نهائي دوري الأبطال بالقاهرة موسم 2021-2022، وضاع حق الأهلي بالرغم من التحقيق الذي أجرته وزارة الشباب والرياضة حينذاك والذي كشف العديد من الحقائق. وحدد النادي في ختام خطابه أربعة طلبات من اتحاد الكرة جاءت على النحو التالي:-