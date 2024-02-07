صحة الدقهلية تعقد اجتماعًا للتوعية بمزايا الولادات الطبيعية

عقدت وحدة الحد من القيصريات بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الدقهلية، اجتماعًا اليوم لمناقشة "الولادة الطبيعية الآمنة وزيادة التوعية الطبية مخاطر الولادات القيصرية غير المبررة فى إطار تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة بتنفيذ مبادرة الدولة المصرية لخفض معدلات الولادات القيصرية غير المبررة.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، وبحضور الدكتورة عبير عبد الغنى وكيل المديرية والدكتور تامر الطنبولى مدير إدارة الرعاية الأساسية والدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر .

بحث المجتمعون ارتفاع نسبة الولادات القيصرية بالمراكز والمستشفيات الخاصة بما يعادل 15% مقارنة بالمستشفيات الحكومية .

وقال الدكتور يحيى رميح مدير وحدة الحد من القيصريات أن الاجتماع استهدف أيضاً زيادة التوعية بمزايا الولادات الطبيعية فى جميع الأماكن التى تقدم الخدمات بالمجان بما في ذلك عيادات فحص ماقبل الزواج و عيادات تنظيم الأسرة .

من جانبه أكد الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر على أهمية التنسيق والتعاون بين العلاج الحر وممثليه بجميع الإدارات الصحية و وحدة الحد من القيصريات لزيادة الوعى من خلال المنشآت الطبية الخاصة بمخاطر الولادة القيصرية وتشجيع الولادات الطبيعية.