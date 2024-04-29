كينيا تؤجل إعادة فتح المدارس لمدة أسبوع بسبب الفيضانات

أرجأت كينيا إعادة فتح المدارس لمدة أسبوع إضافي بسبب الفيضانات الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة، والتي أسفرت عن مصرع ما يقرب من مائة شخص منذ منتصف مارس الماضي.



وأفادت وزارة التعليم الكينية - في بيان نقلته شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الإثنين، بأن بعض المدارس مازالت متأثرة بالفيضانات، وبالتالي سيتم ارجاء فتح المدارس حتى 6 مايو المقبل.. فيما لفتت تقرير إعلامية إلى أن مياه الفيضانات غمرت أكثر من مائة مدرسة، الأمر الذي تسبب في انهيار الجدران والأسقف.



وأودت الفيضانات بحياة 93 شخصا، وتم الإبلاغ عن أكبر عدد من الوفيات في العاصمة نيروبي، ومن المتوقع ارتفاع حصيلة الضحايا عقب انقلاب قارب أمس في مقاطعة جاريسا وفقدان أكثر من عشرة أشخاص.



وتشهد منطقة شرق أفريقيا فيضانات بسبب الأمطار الغزيرة، ما أسفر عن مصرع 155 شخصا في تنزانيا، في حين تضرر أكثر من 200 ألف شخص في بوروندي.

