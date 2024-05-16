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الخميس 16 مايو 2024
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عبدالرحيم علي

بوابة العرب

قمة البحرين: وزير الخارجية البحرينى يبحث مع مبعوث الرئيس الروسى التعاون وجهود وقف إطلاق النار بغزة

الدكتور عبداللطيف
الدكتور عبداللطيف بن راشد
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بحث الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية البحرينى، أمس الأربعاء، مع ميخائيل بوغدانوف المبعوث الخاص للرئيس الروسى للشرق الأوسط وشمال أفريقيا نائب وزير الخارجية، الذي يزور المنامة لحضور الجلسة الافتتاحية للقمة العربية الثالثة والثلاثين ممثلا لبلاده، سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات وتفعيل الاتفاقات المبرمة بين البلدين بما يخدم مصالح البلدين.

وذكرت وكالة أنباء البحرين أن الجانبين تبادلا وجهات النظر تجاه الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، والحرب على قطاع غزة والجهود العربية والدولية التي تبذل لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية، وفتح آفاق لدعم العملية السلمية في الشرق الأوسط، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية البحرينى ميخائيل بوغدانوف المبعوث الخاص للرئيس الروسى للشرق الأوسط