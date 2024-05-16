الصحة الفلسطينية: شهيد ومصابان برصاص قوات الاحتلال في مدينة طولكرم بالضفة الغربية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، سقوط شهيد ومصابين اثنين جراء أطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي على المواطنين في مدينة طولكرم بالضفة الغربية.

كما شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، حملة اقتحامات على عدد كبير من المدن والقرى الفلسطينية، بالإضافة إلى مداهمة منازل المواطنين الفلسطينيين، فاقتحم الاحتلال مدينة طوباس شمال الضفة الغربية، وانتشرت الآليات الإسرائيلية في شوارع المدينة.

اقتحم الاحتلال بلدت عرابة وكفر الراعي وقرية فحمة جنوب جنين، وقام جنود الاحتلال، بتفتيش عدة منازل داخل القرى، تزامنًا مع استيلاء الاحتلال على منزلًا في قرية جلبون بجنين.