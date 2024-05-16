لبنان.. الطائرات الإسرائيلية أطلقت 14 صاروخًا على المناطق المستهدفة شرقي البلاد

أفادت وسائل إعلام لبنانية اليوم الخميس، أن الضربات التي قام بها طيران الجيش الإسرائيلي على مناطق متفرقة شرقي لبنان، والتي استهدفت قرى في مدينة بعلبك، أطلقت خلالها طائرات الاحتلال 14 صاروخًا باتجاه المناطق المستهدفة في البقاع شرقي البلاد.

قالت وسائل إعلام لبنانية، أن طائرات الجيش الإسرائيلي شنت عدة غارات عنيفة على محيط قرى بعلبك، ويوجد حريق ضخم جراء تلك الغارات الإسرائيلية على بعلبك بالبقاع اللبناني.

وأضافت، أن هناك أصوات انفجارات ضخمة في محيط قرى بعلبك، جراء قصفات تنفذها طائرات الاحتلال في بعلبك بلبنان.

وفي نفس السياق، قال إعلام لبناني، أن العدوان الجوي الإسرائيلي شن سلسلة من الغارات استهدفت تلال وجرود بريتال في البقاع اللبناني.