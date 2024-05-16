فصائل عراقية تعلن استهداف موقع إسرائيلي في إيلات باستخدام الطيران المسير

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، أن فصائل عراقية أعلنت استهداف موقع إسرائيلي حيوي في إيلات باستخدام الطيران المسير.

وفي مدينة بعلبك شرقي لبنان نفذت الطائرات الإسرائيلية عدة ضربات استهدفت بها قرى في المدينة، حيث أطلقت طائرات الاحتلال 14 صاروخًا باتجاه المناطق المستهدفة في البقاع شرقي البلاد.

قالت وسائل إعلام لبنانية، أن طائرات الجيش الإسرائيلي شنت عدة غارات عنيفة على محيط قرى بعلبك، ويوجد حريق ضخم جراء تلك الغارات الإسرائيلية على بعلبك بالبقاع اللبناني.

وأضافت، أن هناك أصوات انفجارات ضخمة في محيط قرى بعلبك، جراء قصفات تنفذها طائرات الاحتلال في بعلبك بلبنان.

وفي نفس السياق، قال إعلام لبناني، أن العدوان الجوي الإسرائيلي شن سلسلة من الغارات استهدفت تلال وجرود بريتال في البقاع اللبناني.