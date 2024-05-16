يوفنتوس يحصد لقب كأس إيطاليا على حساب أتالانتا

حصد فريق يوفنتوس، لقب بطولة كأس إيطاليا، بعد الفوز على نظيره أتالانتا بهدف للا شئ، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء على ملعب الأولمبيكو في نهائي البطولة لموسم 2023-2024.

كان يوفنتوس تأهل إلى نهائي كأس إيطاليا بعد الفوز على لاتسيو بهدفين مقابل هدف، فيما صعد أتالانتا إلى النهائي بعدما أطاح بنظيره فيورنتينا، بالفوز عليه برباعية مقابل هدف.

دافع اليوفي عن لقبه الخامس عشر في تاريخه بقوة، ومنذ بداية اللقاء، حيث افتتح المهاجم الصربي دوشان فلاهوفيتش التهديف مبكرًا في الدقيقة الرابعة من صناعة أندريا كامبياسو.

واستمرت محاولات لاعبي أتالانتا لتعديل النتيجة طوال دقائق المباراة، ولكن لم تفلح لإدراك هدف التعادل، لينتهي اللقاء بفوز يوفنتوس بنتيجة 1-0.

كأس السوبر الإيطالي

وبحصد يوفنتوس لقب كأس إيطاليا على حساب أتالانتا، تأهل فريق السيدة العجوز إلى نهائيات كأس السوبر الإيطالي، الذي يقام في السعودية، ليواجه نظيره ميلان.