الدوري الفرنسي.. باريس سان جيرمان ينتصر على نيس بدون مبابي

انتصر فريق باريس سان جيرمان على نظيره نيس بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء على ملعب أليانز ريفيرا، في إطار منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري الفرنسي.

قاد البرتغالي جونسالو راموس هجوم البي إس جي أمام نيس، في ظل غياب نجم الفريق كيليان مبابي للإصابة.

ولعب مبابي مباراته الأخيرة على ملعب حديقة الأمراء بقميص سان جيرمان، بعدما أعلن رحيله عن الفريق الباريسي بنهاية الموسم الجاري 2023-2024.

قص برادلي باركولا شريط أهداف المباراة في الدقيقة 18، قبل أن يضيف يورام زاجي الهدف الثاني لباريس سان جيرمان في الدقيقة 23.

وسجل محمد علي شو هدف نيس الوحيد في اللقاء في الدقيقة 32، لينتهي الشوط الأول بتقدم باريس سان جيرمان بهدفين مقابل هدف، وتستمر النتيجة حتى نهاية المواجهة ليحصد رفاق مبابي 3 نقاط جديدة.

ترتيب الدوري الفرنسي

وبتلك النتيجة، رفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 73 نقطة على صدارة الدوري الفرنسي، حيث إنه حسم اللقب لصالحه قبل نهاية المسابقة، بينما تجمد رصيد نيس عند 54 نقطة في المركز الخامس.