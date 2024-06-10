عيادة وعزل وصيدلية لصحة دمياط في معسكر صقر

شارك الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، في التدريب العملى المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث " صقر ١٣٢"، تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وبحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة والعميد ماجد السعودى مساعد قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكري للمستشارين العسكريين.



وشاركت مديرية الصحة بدمياط بفعاليات التدريب العملي المشترك للمناورة «صقر ١٣٢» لمجابهة الأزمات والكوارث، بحضور الدكتورة سوزان الكيكي مدير إدارة الرعاية الحرجه والعاجلة و خليل شريف مدير المتابعة بالمديرية والدكتورة رشا رشوان مدير إدارة الإعلام والتعليم والاتصال الصحي والدكتورة سوزان الزفيرى مسئول الإمداد الدوائى بمديرية الصحة



وأوضح وكيل وزارة الصحة أنّ المناورة «صقر ١٣٢»، لمجابهة الأزمات والكوارث استهدفت تدريب مسئولي كافة الأجهزة المختلفة على إدارة الأزمات والكوارث والتعامل معها بشكل لحظي واستجابه سريعه .



وأكد وكيل وزارة الصحة في دمياط علي إنشاء عيادة خارجية ميدانيه مجهزه بجميع الأجهزة والمستلزمات الطبية وصيدلية ملحقة بها إضافة إلى غرفة عزل لاستقبال أى حالات مشتبه بها أو مصابة بأمراض معديه داخل المعسكر إلا أن يتم التنسيق وإرسالها الي مستشفي مجهزة كما يتواجد فريق للدعم النفسي لتقديم خدمة الدعم النفسي للمتضررين و مقدمي الخدمات والمتطوعين خلال الكوارث والأزمات .

وشارك في المناورة «صقر ١٣٢» مديرية التضامن الاجتماعي والهلال الأحمر المصري ، هيئة الإسعاف ومديرية التربية والتعليم ومديرية الأوقاف و الكنيسة ومديرية التموين ، هيئة مياه الشرب والصرف الصحي .