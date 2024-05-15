في غياب مبابي.. تشكيل باريس سان جيرمان لمواجهة نيس بالدوري الفرنسي

أعلن الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة نيس، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري الفرنسي.

يحل فريق باريس سان جيرمان، اليوم الأربعاء، ضيفًا على نظيره نيس بملعب أليانز ريفيرا، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود البرتغالي جونسالو راموس هجوم البي إس جي، في ظل غياب نجم الفريق كيليان مبابي للإصابة، ليعوضه الكوري الجنوبي لي كانج إن رفقة برادلي باركولا.

وخاض مبابي مباراته الأخيرة على ملعب حديقة الأمراء بقميص سان جيرمان، بعدما أعلن رحيله عن الفريق الباريسي بنهاية الموسم الجاري 2023-2024.

ويتصدر باريس سان جيرمان جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 70 نقطة، حيث حسم اللقب لصالحه للمرة الثانية عشرة في تاريخه، بينما يأتي نيس في المركز الخامس وفي رصيده 54 نقطة.

تشكيل باريس سان جيرمان لمواجهة نيس

حراسة المرمى: تيناس

خط الدفاع: زاجي - ماركينيوس - ميلان سكرينيار - بيرالدو

خط الوسط: وارن زائير إيمري - فيتينيا - فابيان رويز

وفي الهجوم: لي كانج إن - جونسالو راموس - برادلي باركولا.