رسميًا.. مبابي يحسم مستقبله مع باريس سان جيرمان (فيديو)

أعلن النجم الفرنسي كيليان مبابي، مساء اليوم الجمعة، رحيله عن نادي باريس سان جيرمان بشكل رسمي، وذلك بنهاية الموسم الحالي 2023-2024.

نشر مبابي مقطع فيديو مؤثر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» (منصة إكس)، أعلن خلاله نهاية رحلته مع النادي الباريسي بعد 5 سنوات حافلة بالإنجازات.

عبر مبابي عن مشاعره في الفيديو، مؤكدًا على شرفه الكبير لارتداء قميص باريس سان جيرمان، ووصفه بأحد أكبر الأندية في فرنسا والعالم.

وتقدم مبابي بخالص الشكر والتقدير لإدارة النادي والجماهير، وجميع زملائه على ما قدموه له خلال مسيرته مع الفريق.

وقال مبابي في الفيديو: «مرحبًا بالجميع، أريد أن أتحدث إليكم لأخبركم أن هذه هي آخر سنة لي مع باريس سان جيرمان».

وأضاف: «أسابيع قليلة وتنتهي رحلتي مع باريس سان جيرمان، وستكون أخر مباراة لي يوم الأحد المقبل على ملعب حديقة الأمراء».

وتابع مبابي: «لدي العديد من المشاعر لأنني قضيت العديد من السنوات هنا».

وأتم كيليان مبابي: «كان شرف كبير لي أن أكون أحد أفراد أكبر نادي في فرنسا وفي العالم، والذي منحني الفرصة الأولى لاكتساب الخبرة في مسيرتي الكروية».

مسيرة مبابي مع باريس سان جيرمان

خلال 5 سنوات، نجح مبابي في تحقيق العديد من الإنجازات مع باريس سان جيرمان، حيث أسهم في فوز الفريق بلقب الدوري الفرنسي 4 مرات، وكأس فرنسا مرتين، وكأس السوبر الفرنسي 3 مرات، بالإضافة إلى التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا عام 2020.

ولم يكشف مبابي عن وجهته القادمة بعد رحيله عن باريس سان جيرمان، لكن تشير بعض التقارير إلى وجود اهتمام كبير من كبار أندية أوروبا بالحصول على خدماته، وعلى رأسهم ريال مدريد الإسباني.