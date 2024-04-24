تريزيجيه ينافس مبابي ووالكر في قائمة مميزة حول العالم

تصدر النجم المصري محمود حسن تريزيجيه، المحترف ضمن صفوف فريق طرابزون سبور التركي، اليوم الأربعاء، غلاف جريدة الصباح التركية، كونه ينافس كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، وكايل والكر مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي في قائمة مميزة حول العالم.

وخاض تريزيجيه 22 مباراة حتى الآن مع طرابزون سبور في بطولة الدوري التركي، سجل خلالها 10 أهداف وصنع 2 آخرين.

ويقدم جناح المنتخب الوطني مستويات رائعة مع فريقه في مختلف المسابقات، حيث يقود طرابزون سبور لاحتلال المركز الثالث في الدوري التركي برصيد 55 نقطة، خلف قطبي الكرة التركية جالطا سراي وفنربخشة.

وينافس تريزيجيه، مبابي ووالكر في قائمة أسرع اللاعبين حول العالم، وذلك في عام 2024 الجاري.

ويحتل تريزيجيه، المركز الثالث في قائمة أسرع اللاعبين حول العالم بمعدل سرعة 37.5 كم، وذلك بحسب صحيفة الصباح التركية.

ويعتلي مبابي قمة القائمة بمعدل سرعة 38 كم، بينما يحتل والكر مركز الوصافة بـ37.8 كم، ليزين نجم منتخب مصر تريزيجيه في المرتبة الثالثة ضمن قائمة أسرع اللاعبين حول العالم.

ويغيب محمود حسن تريزيجيه عن مباريات طرابزون سبور في الفترة الحالية؛ بسبب الإصابة في أوتار الركبة اليسرى وفقًا لما أكده طبيب النادي في وقت سابق.