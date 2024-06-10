استعدادا لحرب شاملة.. إسرائيل تطلب من إدارة بايدن اتخاذ إجراءات رادعة ضد حزب الله

قالت وسائل الإعلام العبرية، مساء اليوم الإثنين، إن إسرائيل طلبت من إدارة الرئيس جو بايدن في الولايات المتحدة في الأيام الأخيرة المساعدة في الجهود واتخاذ إجراءات رادعة ضد حزب الله.

يأتي ذلك بعد تصاعد التوتر على الحدود اللبنانية، وبعد الصعوبات المستمرة في تحقيق تسوية سياسية تحقق السلام بين الطرفين.

ووفقا لوسائل الإعلام العبرية تخشى الإدارة الأميركية من تحول التصعيد إلى حرب شاملة بين إسرائيل ولبنان.

75 ألف صاروخ

وبحسب تقديرات معهد "ألما" الإسرائيلي، يمتلك حزب الله 75 ألف صاروخ وقذيفة، بضعة آلاف منها صواريخ دقيقة التوجيه، بالإضافة إلى ذلك يمتلك حزب الله حاليًا ترسانة دائمة تبلغ حوالي 2500 طائرة بدون طيار من جميع الأنواع.

ويقول المعهد أيضًا إنه في حالة اندلاع حرب شاملة مع إسرائيل، فإن كمية الأسلحة التي بحوزة حزب الله ستسمح له بإطلاق ما متوسطه حوالي 3000 صاروخ، على الأقل أول 10 أيام الحرب.

استعدادت للحرب



وقالت وكالة رويترز نقلا عن مصادراليوم الاثنين، أن التحركات الإسرائيلية تشير إلى أنها تستعد لحرب واسعة النطاق ضد حزب الله في لبنان.

فيما أعلن حزب الله اللبناني عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجنود الإسرائيليين جراء استهداف مبنيين في مستعمرة المنارة.

وقال الحزب، في بيان أوردته "الوكالة الوطنية للاعلام"، "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‏‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على اعتداءات العدو ‏الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا بلدتي حولا وشبعا، استهدف مجاهدو ‏‏المقاومة الإسلامية اليوم مبنيين يتمركز فيهما جنود العدو في مستعمرة المنارة بالأسلحة المناسبة وأصابوهما إصابة مباشرة وأوقعوا الجنود بين قتيل وجريح".