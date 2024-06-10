“فضل يوم عرفة” أمسية دينية بأوقاف مطروح

قال حسن محمد عبد البصير عرفة وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة مطروح، اليوم الإثنين، إن المديرية عقدت عدد من الأمسيات الدينية والقرآنية ضمن خطتها لتكثيف النشاط الدعوي خلال عشر ذي الحجة.

وكيل أوقاف مطروح: عقد جلسات حق الطفل والنشاط الصيفي بعدد 195 مسجداً



وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة مطروح، أن الحراك الدعوى بدأ بمقارئ الأعضاء، حيث عقدت جلسات سبع مقارئ بإدارات شرق وغرب والحمام وبراني عقب صلاة الظهر، وبعد صلاة العصر عقدت جلسات حق الطفل والنشاط الصيفي بعدد 195 مسجداً بمختلف الإدارات الفرعية.

وكيل أوقاف مطروح: المساجد غردت بالأمسيات الدينية



وكان الختام عقب صلاة العشاء حيث غردت المساجد بالأمسيات الدينية المنتشرة في الإدارات الفرعية بعدد ثلاثة وثلاثين مسجداً في مقدمتها مسجدي التنعيم والعوام بإدارة غرب ،والمسجد الكبير بإدارة شرق، وتناول المحاضرون الحديث عن يوم عرفة كخير يوم طلعت فيه الشمس وهو يوم مشهود لما فيه من الفيوضات والنفحات الإلهية للحجاج ولغيرهم، فيباهي الله بعباده الزوار أهل السماء ويشهدهم على غفرانه لهم وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم أن المغفرة شاملة كل من اغتنم هذا اليوم فأحياه بالطاعة واغتنمه بالأعمال الصالحة ففي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلا؟.



وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يباهي ملائكته عشية عرفة بأهل عرفة، فيقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا. هذا وقد شارك قيادات المديرية والإدارات الفرعية مع الأئمة المكلفين بالأمسيات ندواتهم ومحاضرتهم وسط ترحيب وإقبال جماهيري بالمساجد المختلفة.