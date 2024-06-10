لماذا سمي جبل عرفة بهذا الاسم؟.. وما قصة تسميته

يقع جبل عرفات على الطريق بين مكة والطائف في المملكة العربية السعودية ، و يبعد عن مكة ما يقرب من 22 كيلو متر ، ويبعد 10 كيلو متر من جبل منى .



ويشهد الجبل كل عام وقفة عرفة، والتي تعد من أهم شعائر أداء فريضة الحج ، قال رسول الله صل الله عليه وسلم «الحج عرفة»، وتكون وقفة عرفة في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، ويبلغ طول جبل عرفة ما يقرب من 300 متر.

التسمِية

هناك أقاويل كثيرة حول تسمية جبل عرفة بهذا الإسم، ومنها لأن الناس يتعارفون فيه، وقيل لأن جبريل طاف بإبراهيم,، وكان يريه المشاهد فيقول له: «أَعرفت؟ أَعرفت؟»، فيرد إبراهيم: «عرفت، عرفت».

وهناك أقاويل أنه سمي عرفة لأن آدم وحواء «عندما هبطا من الجنة» التقوا فيه فتعرفا سويا، وقيل أيضاً أنه سمي بذلك لأن الناس يعترفون بذنوبهم عِنده، وقيل: سمي بالصبر على ما يتكبِدون في الوصول إليه.

جبل عرفات

وقد عرفجبل عرفة باسم عرفات، حيث قد ورد في النص القُرآني ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ سورةالبقرة رقم198، وَكلمة عَرفات ليست جمْع عَرَفَة ، إنما مفرد على صيغة جمع، ، معناها فسيح مِن الأرض محاط بِقوسٍ مِن الجِبال ويطلق على عرفة أسماء أخرى منها: جبل الرحمة.

