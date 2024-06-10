وزراء خارجية دول "البريكس" ترحب بمقترحات حل النزاع في أوكرانيا سلميًا

أبدى وزراء خارجية دول "البريكس" ترحيبهم على المقترحات التي تنص على حل النزاع في أوكرانيا بطرق سلمية من خلال التوسط والجهود الدبلوماسية.

وجاء في بيان مشترك صادر عن وزراء خارجية "البريكس" أنهم "أعربوا عن استحسانهم للمقترحات المتعلقة بالوساطة والجهود السلمية التي تهدف إلى حل النزاع في أوكرانيا من خلال التفاوض والدبلوماسية".

وأكد الوزراء، وفقًا لتقرير وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية، على استمرار دعمهم للمواقف الدولية المعلن عنها سابقًا بشأن الوضع في أوكرانيا والمناطق المجاورة، بما في ذلك التعبير عنها في العديد من المحافل الدولية، بما في ذلك مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة.

يُعقد اجتماع وزراء خارجية دول "البريكس" لمدة يومين في مدينة نيجني نوفجورود الروسية.