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الإثنين 10 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

أستاذ علوم سياسية: زيارات بلينكن للمنطقة يأتي خلفها تصعيد إسرائيلي بالأراضي الفلسطينية

زيارات بلينكن للمنطقة
زيارات بلينكن للمنطقة
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قال الدكتور حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن زيارات  وزير الخارجية الأمريكي بلينكن، تثير القلق، موضحا:" كل زيارة له تؤدي الى زيادة التصعيد الاسرائيلي في غزة، وزياراته بلا نتيجة".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية سي بي سي، أن تصريحات بلينكن استهلاك اعلامي ويمثل حالة من حالات النفاق السياسي التي تمارسها الإدارة الأمريكية بالدخول على الانتخابات.

واستنكر سلامة  حرب الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال الاسرائيلي، مشيرا الى ان اسرائيل تعتبر أنها فوق القانون وسط تواطؤ واضح من الولايات المتحدة الأمريكية .

وتابع:" نشهد هولوكوست ومحرقة حقيقية على أرض غزة، ويوجد استهداف للنساء والاطفال لمنع خروج جيل جديد، وسط دعم من الولايات المتحدة الأمريكية ، وصمت من المجتمع الدولي.

واشار الى ان الدول المصري ثابت لم يتغير، بشأن دعم القضية  الفلسطينية، فهي قدمت شهداء للدفاع عن هذه القضية، وتتحمل العبء الأكبر في الدفاع عن القضية الفلسطينية من منطلق مسؤوليتها التاريخية.

الدكتور حسن سلامة زيارات وزير الخارجية الأمريكي بلينكن زيادة التصعيد الاسرائيلي