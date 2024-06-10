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الإثنين 10 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تضامن الدقهلية تختتم المرحلة الثانية لتدريب "مودة" للشباب المقبلين على الزواج

جانب من التدريب
جانب من التدريب
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أقيمت اليوم الإثنين بقاعة مديرية التضامن الإجتماعى بالدقهلية ختام فاعليات تدريب مشروع موده للشباب المقبلين علي الزواج والذي استمر لثلاثة أيام حيث تم تأهيلهم وامدادهم بالمعلومات والمهارات اللازمه لبناء اسرة متماسكه تساعد في تدعيم البناء القيمي والاجتماعي للمجتمع المصري.

جاء ذلك في اطار التعاون المشترك بين وزارة التضامن الاجتماعى و الوكالة الألمانية للتعاون الدولي giz التي تنفذه من خلال مشروع تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية وتحت رعايه الدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى واشراف الدكتور وائل احمد عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية.

فيما يضم التدريب عدد من الشباب من الأشخاص ذوي الاعاقه والذي أتاح لهم الفرصه لممارسة ما تعلمونه أثناء اللقاء التدريبى والسماح لهم بالتعبير عن أفكارهم وإدارة انشطة تتناول الموضوعات الأسرية والمتعلقة بالأشخاص ذوى الإعاقة والعمل علي دمجهم في كافه الأنشطة التدريبية والمناقشات وتبادل الآراء فيما بينهم.

كما شارك بالتدريب الدكتور ايمن عبد العزيز مسئول المتابعه لمشروع مودة و المدربة هايدي شكري مدرب بمشروع مودة و حمدي عبد الغني استشاري التدريب بمشروع مودة واحمد عطا منسق شركه مسار وشاديه خليل مشرفه مع الأشخاص ذوي الإعاقة ورحاب فهمي مترجمه الإشاره و نجلاء موافي المنسق الاداري بالمديرية.

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التضامن الاجتماعي الدقهلية الدكتوره نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي المقبلين على الزواج الوكالة الألمانية تضامن الدقهلية مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية